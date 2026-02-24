Популярни
Тревоги за Манол Георгиев в Асеновец

  • 24 фев 2026 | 08:02
  • 384
  • 0
Тревоги за Манол Георгиев в Асеновец

Много сериозни кадрови проблеми в отбора на Асеновец (Асеновград). Те се увеличиха и след 2:2 в Пловдив срещу местния Спартак. Теодор Митрев се контузи още в 15-ата минута и бе заменен принудително от Петко Петков, който влезе в игра въпреки травмата, но по-късно бе заменен. Именно заради здравословни проблеми във въпросния двубой не взеха участие Атанас Зехиров, Йордан Ковачев и Ерай Карадайъ. Тепърва ще стане ясно кои от тези футболисти ще са възстановени за домакинския мач срещу Загорец (Нова Загора). Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига и ще се проведе на 28 февруари от 15:00 часа.

