Васил Стефанов: Готови сме за битка, излизаме да я спечелим

Гигант (Съединение) ще играе утре в Раковски срещу местния Секирово. Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Заради лошите метеорологични условия ще изиграем четири мача за единадесет дни. На дневен ред е двубой на негостоприемен терен срещу Секирово. Очаквам голяма битка. Ние сме готови да участваме в нея. Дано терена да е добър, за да покажем нашата игра. Излизаме за задължителна победа“, коментира пред Sportal.bg Васил Стефанов, треньор на тима от Съединение.

Снимка: ofkgigant.com