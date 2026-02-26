Ботев (Пд) ще бъде домакин на международен семинар за вратари

За трета поредна година ПФК Ботев Пловдив ще бъде домакин на международен семинар за вратари. Събитието ще се проведе на 24 и 25 март 2026 година на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Лектори на семинара ще бъдат Марко Кноп (бивш треньор на вратарите в Брайтън, Санкт Паули, Борусия Дортмунд, РБ Лайпциг и Фенербахче), както и Сченази, който има над 15-годишен опит в Базел, АЗ Алкмаар и Волендам.

Участие ще вземат още треньорът на вратари Дилян Илиев и спортният психолог и психотерапевт Илияна Димитрова.

Международният семинар има образователна и обменна насоченост, като през миналата година в него се включиха над 60 треньори на вратари от цяла България.