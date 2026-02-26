Акис Вавалис за мача с Ботев (Пд): Аз съм оптимист, особено след това, което видях в мача с Добруджа

Старши треньорът на Монтана Акис Вавалис сподели очакванията си за предстоящата среща на тима с Ботев (Пловдив). Тимът приема „канарчетата“ на своя стадион „Огоста“ утре от 15:15 часа.

Монтана оправя "нивата"

„Ботев постигна много важна победа, която да им повлияе позитивно и в психологически план. Имат нов треньор и са в настроение, но ние гледаме да вземем максимума във всеки мач. Вече си играем на нашия стадион след две гостувания. Тренираме добре, отборът играе добре. Не мога да имам забележки. Просто трябва да сме по-спокойни пред вратата и да успеем да отбележим гол. Трябва да сме по-концентрирани на моменти и резултатите ще дойдат. Аз съм оптимист, особено след това, което видях в мача с Добруджа.“, заяви гръцкия специалист.