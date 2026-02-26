Пловдив събира олимпийски шампиони, духовни лидери и държавници за на нова национална кауза

Пловдив ще събере олимпийски шампиони, духовни лидери и държавници по повод старта на нова национална кауза в спорта на 5 март 2026 година.

Градът ще се превърне в сцена на една от най-значимите спортно-обществени иницативи в страната през тази година – събитие, свързано с учредяването на Фондация „Съвет за спортно развитие Пловдив“.

Церемонията ще се проведе в емблематичната Голяма базилика и ще събере близо 100 изявени личности от спортния, обществения и духовния живот на България – олимпийски и световни шампиони, представители на държавната и местната власт, академичните среди, културния сектор и бизнеса.

Сред специалните гости се очакват легендарни български спортисти като двукратният номер 1 на България Карлос Насар, Йордан Йовчев, Петър Лесов, Армен Назарян, Георги Мърков, Христо Бонев, Стоян Саладинов, Румен и Росен Димитрови, бившия национален треньор и бивш наставник на Лудогорец и Левски (София) Георги Дерменджиев, шихан Георги Попов, както и редица други олимпийски и световни шампиони, прославили България на международната сцена.

Специални гости са кметът на Пловдив г-н Костадин Димитров, г-н Николай Бухалов - Заместник-кмет “Спорт, младежки дейности и социална политика”, Пламен Панов - Заместник-кмет „Култура, археология и туризъм“, както и представители на академичните ръководства на пловдивските университети, а също така и на местната власт. Ще присъстват и ръководства на водещи спортни училища в България.

Сред официалните гости ще бъдат и представители на културния елит, включително Христо Мутафчиев – председател на Съюза на артистите, както и водещи представители на българския бизнес.

Фондация „Съвет за спортно развитие Пловдив“ е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза и с мисия да подпомага устойчивото развитие на спорта на местно и национално ниво чрез активно партньорство с Община Пловдив, спортни клубове, образователни институции и частния сектор.

Председател на Управителния съвет на фондацията е Иван Пашов.

Основната цел на инициативата е да обедини институции, спортни организации и обществени лидери около създаването на дългосрочна стратегия за развитие на спортната екосистема – от детско-юношеския спорт до високото спортно майсторство, и да насърчи активния и здравословен начин на живот сред младите хора в България.

Събитието поставя началото на амбициозна национална кауза, чиято отправна точка е Пловдив – град с традиции, културна дълбочина и потенциал да бъде двигател на модерна спортна политика.