Карлсен срещу Гукеш, но без две суперзвезди на Norway Chess 2026

Съставът за Norway Chess 2026 е окончателно определен, което подготвя сцената за пореден сблъсък между световния №1 Магнус Карлсен и действащия световен шампион Гукеш Домараджу.

14-тото издание на престижния турнир ще се проведе от 25 май до 5 юни и ще отбележи началото на нова ера, тъй като състезанието се премества от Ставангер на западното крайбрежие на Норвегия в центъра на Осло, само на няколко крачки от емблематичната Оперна къща.

Макар мястото да е ново, форматът остава непроменен. Шестима играчи ще се срещнат по два пъти в двоен всеки-срещу-всеки, общо 10 кръга. Ако класическа партия завърши реми, тя ще бъде последвана от Армагедон за определяне на победител.

Открит турнир – състав

Магнус Карлсен – рейтинг 2840, световен №1

Винсент Каймер – рейтинг 2775, световен №4

Алиреза Фируджа – рейтинг 2759, световен №7

Прагнананда Рамешбабу – рейтинг 2758, световен №8

Гукеш Домараджу – рейтинг 2754, световен №9

Уесли Со – рейтинг 2753, световен №11

Седемкратният победител в Norway Chess Карлсен може и да е намалил участието си в класически турнири през последните години, но остава постоянен участник в единствения норвежки супертурнир. След преместването в столицата той ще се радва и на удобството да живее само на 15 минути път с кола от мястото на провеждане.

Завръщането на Гукеш също ще бъде приветствано от феновете. Действащият световен шампион шокира Карлсен в Ставангер миналата година — партия, която стана вирусна, след като Карлсен реагира с яд, удряйки по масата.

„Много съм щастлив отново да участвам в Norway Chess, да се боря срещу изключително силен състав, както винаги, и очаквам с нетърпение всички вълнуващи партии", каза Гукеш.

Индийският гросмайстор Прагнананда Рамешбабу, който завърши трети през 2024 г., също се завръща: „Очаквам с нетърпение да се върна в Norway Chess, много ми хареса участието през 2024 г. Това е най-вълнуващият формат, в който съм играл!“

Френската звезда Алиреза Фируджа, който ще участва за четвърти път, след като бе близо до титлата още при дебюта си през 2020 г., заяви: „Очаквам с нетърпение да се състезавам срещу най-добрите шахматисти в света на Norway Chess 2026 в Осло.“

След няколкогодишно отсъствие Уесли Со се завръща за шесто участие: „Много се радвам, че се връщам да играя в Norway Chess. Наздраве за забавно и предизвикателно събитие!“

Единственият дебютант тази година е Винсент Каймер, който след впечатляваща 2025 г. се изкачи до четвърто място в света. Германецът каза: „Очаквам с нетърпение да участвам в първия си турнир Norway Chess и да получа шанс да се боря за победата сред този елитен състав.“

Главният изпълнителен директор и съосновател на Norway Chess Кел Мадланд заяви пред Chess.com, че са много доволни от участниците: „Смятаме, че това е изключително вълнуващ състав. Петима от играчите вече са участвали повече от веднъж, а Каймер е ново име. Много е вълнуващо.“

Той допълни, че са особено щастливи от завръщането на Со — играч, който се е превърнал в любимец на норвежката публика: „Жалко беше, че в продължение на години нямахме място за Уесли. Чудесно е, че този път се получи.“

Една от забележимите теми е отсъствието на редовни участници в Norway Chess — гросмайсторите Хикару Накамура (седем участия) и Фабиано Каруана (девет участия), които са световни №2 и №3.

Мадланд обясни, че поканите се определят от календара и постоянните разговори с играчите. „Винаги е така, когато подреждаш състав. Не винаги е удобно за всички. Ние сме в постоянен диалог с тях и познаваме календарите им. Когато каним играчи, обсъждаме и виждаме какво е възможно", обясни той.