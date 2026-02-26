Aqua Viva Sport дебютира в България с мисията "Животът е спорт"

По време на церемонията „Спортист на годината” Aqua Viva Sport стъпи на българския пазар с категорична заявка за лидерство чрез партньорството си като официален партньор в категория „спортни напитки“. Марката заяви присъствието си сред водещите имена в спорта и още по време на своята премиера се позиционира сред най-добрите.

68-ото издание на анкетата, организирано от Българската асоциация на спортните журналисти, събра спортния елит на страната за отличаване на най-високите постижения за 2025 г. В духа на събитието, отразяващо философията на партньора Aqua Viva Sport, бе връчена и специалната награда „Животът е спорт“ – символ на постоянството и стремежа към развитие. Тя стана притежание на 16-годишната надежда в сноуборда Малена Замфирова.

За втора поредна година Карлос Насар оглави класацията “Спортист на годината” и беше награден от президента на Република България Илияна Йотова. На второ място се нареди Александър Николов, а бронзовия медал грабна Алберт Попов. Събитието премина в присъствието на министъра на младежта и спорта Димитър Илиев, председателя на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева и редица изявени гости от спортните среди.

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Aqua Viva Sport е функционална хидратираща спортна напитка, обогатена с витамини и електролити. Тя е създадена да подпомага поддържането на електролитния баланс и оптималния тонус на тялото при физическо натоварване и динамично ежедневие. Новата серия на пазара включва три вкуса, съобразени със съвременните предпочитания на потребителите, нуждата от функционална хидратация и удобството при консумацията в движение.

Зад навлизането на марката у нас стои сериозен европейски опит и доказано пазарно лидерство. Aqua Viva Sport се утвърждава като най-бързо развиващата се марка в Категория спортни напитки в Източна Европа.

С лансирането на Aqua Viva Sport в България официалният производител и дистрибутор на PepsiCo в страната - Куадрант Бевъриджис АД, част от чешката група Mattoni 1873 - отговаря на нарастващото търсене на здравословни и функционални напитки. С тази стъпка компанията затвърждава лидерските си позиции, предлагайки продукт, който съчетава ефективна хидратация с нуждите на активното ежедневие.

В синхрон с енергията на вечерта и амбицията на отличените атлети, Aqua Viva Sport поставя основата на дългосрочно развитие в категорията и ясно позициониране сред потребителите, които вярват, че спортът е начин на живот.