  3. Калояна Налбантова се класира за четвъртфиналите на турнир в Германия

Калояна Налбантова се класира за четвъртфиналите на турнир в Германия

  • 26 фев 2026 | 18:00
алояна Налбантова се класира за четвъртифиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 300" в германския град Мюлхайм.

19-годишната българка изигра страхотен мач и победи шестата поставена в основната схема Бусанан Онгбамрунгфан (Тайланд) с 21:16, 21:12 за 35 минути. За нея това е втори успех в надпреварата.

Тя поведе убедително с 18:9 по пътя си към успеха в първия гейм, а във втората част взе аванс от 17:10 и без проблеми затвори мача.

Следващата съперничка на Налбантова ще бъде номер 4 Томока Миядзаки (Япония).

По-късно днес  поставените под номер 1 в схемата на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят срещу квалификантките Кирстен Де Вит и Меерте Лус (Нидерландия).

