Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Пловдив стартира нова национална кауза в спорта

Пловдив стартира нова национална кауза в спорта

  • 26 фев 2026 | 15:55
  • 169
  • 0
Пловдив стартира нова национална кауза в спорта

Пловдив ще събере олимпийски шампиони, духовни лидери и държавници по повод старта на нова национална кауза в спорта на 5 март 2026 година.

Градът ще се превърне в сцена на една от най-значимите спортно-обществени иницативи в страната през тази година – събитие, свързано с учредяването на Фондация „Съвет за спортно развитие Пловдив“.

Церемонията ще се проведе в емблематичната Голяма базилика и ще събере близо 100 изявени личности от спортния, обществения и духовния живот на България – олимпийски и световни шампиони, представители на държавната и местната власт, академичните среди, културния сектор и бизнеса.

Сред специалните гости се очакват легендарни български спортисти като двукратният номер 1 на България Карлос Насар, Йордан Йовчев, Петър Лесов, Армен Назарян, Георги Мърков, Христо Бонев, Стоян Саладинов, Румен и Росен Димитрови, бившият национален треньор и бивш наставник на Лудогорец и Левски (София) Георги Дерменджиев, шихан Георги Попов, както и редица други олимпийски и световни шампиони, прославили България на международната сцена.

Специални гости са кметът на Пловдив г-н Костадин Димитров, г-н Николай Бухалов - Заместник-кмет “Спорт, младежки дейности и социална политика”, Пламен Панов - Заместник-кмет „Култура, археология и туризъм“, както и представители на академичните ръководства на пловдивските университети, а също така и на местната власт. Ще присъстват и ръководства на водещи спортни училища в България.

Сред официалните гости ще бъдат и представители на културния елит, включително Христо Мутафчиев – председател на Съюза на артистите, както и водещи представители на българския бизнес.

Фондация „Съвет за спортно развитие Пловдив“ е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза и с мисия да подпомага устойчивото развитие на спорта на местно и национално ниво чрез активно партньорство с Община Пловдив, спортни клубове, образователни институции и частния сектор.

Председател на Управителния съвет на фондацията е Иван Пашов. Основната цел на инициативата е да обедини институции, спортни организации и обществени лидери около създаването на дългосрочна стратегия за развитие на спортната екосистема – от детско-юношеския спорт до високото спортно майсторство, и да насърчи активния и здравословен начин на живот сред младите хора в България.

Събитието поставя началото на амбициозна национална кауза, чиято отправна точка е Пловдив – град с традиции, културна дълбочина и потенциал да бъде двигател на модерна спортна политика.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Червен бряг поздрави гордостта си Карлос Насар

Червен бряг поздрави гордостта си Карлос Насар

  • 26 фев 2026 | 13:23
  • 286
  • 0
Aqua Viva Sport дебютира в България с мисията "Животът е спорт"

Aqua Viva Sport дебютира в България с мисията "Животът е спорт"

  • 26 фев 2026 | 13:02
  • 5216
  • 0
Двама българи сред най-добрите 16 на сабя на Европейското по фехтовка

Двама българи сред най-добрите 16 на сабя на Европейското по фехтовка

  • 26 фев 2026 | 08:59
  • 378
  • 0
Президентът Илияна Йотова: През последните години спортистите ни направиха горди българи

Президентът Илияна Йотова: През последните години спортистите ни направиха горди българи

  • 26 фев 2026 | 01:39
  • 1154
  • 1
Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев: Нашите спортисти са пример за хиляди деца

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев: Нашите спортисти са пример за хиляди деца

  • 26 фев 2026 | 01:34
  • 738
  • 1
Бленджини: Изключително важно е това постижение да даде основа за едно бъдещо развитие

Бленджини: Изключително важно е това постижение да даде основа за едно бъдещо развитие

  • 25 фев 2026 | 21:43
  • 1924
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 12616
  • 74
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 3780
  • 30
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 30187
  • 24
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 35617
  • 20
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 10034
  • 12
Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

  • 26 фев 2026 | 07:30
  • 6038
  • 0