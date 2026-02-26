Оже Алиасим продължава да мачка през февруари

Феликс Оже Алиасим няма намерение да забавя вихрения си февруарски ход на тазседмичния турнир в Дубай.

Канадецът, който е в отлична форма, се справи с Иржи Лехечка с 6:3, 7:6(2) в четвъртък на турнира от категория ATP 500, като се класира за третия си пореден полуфинал.

След като вдигна трофея в Монпелие и завърши като подгласник в Ротердам, Оже-Алиасим вече има баланс 11-1 през този месец и се намира само на две победи от това да си върне за миналата година загубата във финала в Дубай от Стефанос Циципас.

Участвайки като поставен под №1 на турнир над категория ATP 250 за първи път, 25-годишният тенисист не показва почти никакви признаци на напрежение. Той все още не е загубил сет в трите си мача тази седмица и срещу Лехечка спаси и двата брейкбола, пред които беше изправен.

В полуфинала в петък Оже-Алиасим ще се изправи срещу третия поставен и шампион от Дубай през 2023 г. Даниил Медведев, който води със 7-2 .

„Имаме много различни стилове на игра“, каза Оже-Алиасим, който беше с баланс 0-7 срещу Медведев в периода 2018–2024 г. „Аз ще се опитам да влизам напред в корта, той ще се опита да ме кара да греша. Ще видим чий план ще надделее. Той имаше предимството срещу мен. Нужно ми бяха седем или осем мача, за да го победя.“

Felix's fine form continues 🔥@felixtennis puts in a clinical display vs Lehecka to reach back-to-back semi-finals in Dubai #DDFTennis pic.twitter.com/dmduykrjyn — Tennis TV (@TennisTV) February 26, 2026

Медведев откри програмата на четвъртфиналите в четвъртък с убедителна победа 6:2, 6:1 над Дженсън Бруксби, с което си осигури третия полуфинал в Дубай в последните си четири участия на турнира от категория ATP 500.

Бившият №1 в света завърши сезон 2025 със серия от стабилни резултати — включително поредни полуфинали в Пекин и Шанхай, както и титла в Алмати — и сега се стреми към завръщане в топ 10 за първи път от юни насам. Той откри 2026 г. с титла в Бризбън и в момента изостава от №10 Александър Бублик със само 345 точки.

„Имало е моменти в кариерата ми, когато бях по-добре подготвен“, каза Медведев, попитан за постоянството си напоследък. „Забавно е, че казват: "Новобранците имат късмет". По-скоро беше нещо такова — всичко беше ново, не ми пукаше. Просто играех така, както го усещах.

Сега в главата ми има много повече мисли, които понякога ми помагат, но понякога трябва да се отърва от тях, за да играя по-добре. Все още знам, че мога да бъда постоянен. Например, в края на миналата година бях изключително стабилен и дори тази година се опитвам да си върна това ниво. Турнирът засега върви страхотно.“