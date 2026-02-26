Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Пьотр Нестеров достигна четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Луган

Пьотр Нестеров достигна четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Луган

  • 26 фев 2026 | 12:42
  • 157
  • 0
Пьотр Нестеров достигна четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Луган

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75" в Лугано (Швейцария) с награден фонд 97 640 евро.

Нестеров и Олександър Овчаренко (Украйна) победиха Давид Вега Ернандес (Испания) и Николас Париция (Швейцария) със 7:6(3), 6:7(6), 10:5. Двубоят продължи 1 час и 53 минути.

Нестеров и Овчаренко пропуснаха два мачбола в тайбрека на втория сет, но след това спечелиха убедително решаващия шампионски тайбрек с 10:5 точки.

За място на полуфиналите Нестеров и Овчаренко ще играят срещу двойката от Босна и Херцеговина – Мирза Башич и Нерман Фатич.

Следвай ни:

Още от Тенис

Водачът в схемата Александър Зверев отпадна в Акапулко

Водачът в схемата Александър Зверев отпадна в Акапулко

  • 26 фев 2026 | 09:49
  • 875
  • 0
Елизара Янева и Изабелла Шиникова са четвъртфиналистки на двойки в Търнава

Елизара Янева и Изабелла Шиникова са четвъртфиналистки на двойки в Търнава

  • 26 фев 2026 | 09:16
  • 629
  • 0
Бруно Дженев продължава с победите в Стокхолм

Бруно Дженев продължава с победите в Стокхолм

  • 26 фев 2026 | 09:14
  • 428
  • 0
Нестеров отпадна във втория кръг в Лугано

Нестеров отпадна във втория кръг в Лугано

  • 26 фев 2026 | 05:09
  • 2276
  • 0
Грийкспор, Рубльов и Меншик продължават на четвъртфиналите в Дубай

Грийкспор, Рубльов и Меншик продължават на четвъртфиналите в Дубай

  • 26 фев 2026 | 00:21
  • 792
  • 0
Иван Иванов е спортист номер 7 за 2025-а

Иван Иванов е спортист номер 7 за 2025-а

  • 25 фев 2026 | 19:55
  • 648
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 10043
  • 56
Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

  • 26 фев 2026 | 11:30
  • 8790
  • 26
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 23321
  • 16
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 26748
  • 9
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 8147
  • 10
Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

  • 26 фев 2026 | 01:20
  • 26494
  • 14