Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Анас Маздрашки се класира убедително за 1/4-финалите в Шарм ел Шейх

Анас Маздрашки се класира убедително за 1/4-финалите в Шарм ел Шейх

  • 26 фев 2026 | 12:07
  • 264
  • 0
Анас Маздрашки се класира убедително за 1/4-финалите в Шарм ел Шейх

Анас Маздрашки се класира убедително за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

19-годишният българин победи във втория кръг с 6:1, 6:1 №7 в схемата Юрий Джавакян (Украйна). Срещата продължи 64 минути.

Маздрашки спечели пет поредни гейма от 1:1 до 6:1 в първия сет, а във втория поведе с 3:0 по пътя към крайната победа.

За място на полуфиналите Маздрашки ще играе срещу втория поставен в схемата представител на домакините Фарес Закария.

Следвай ни:

Още от Тенис

Водачът в схемата Александър Зверев отпадна в Акапулко

Водачът в схемата Александър Зверев отпадна в Акапулко

  • 26 фев 2026 | 09:49
  • 696
  • 0
Елизара Янева и Изабелла Шиникова са четвъртфиналистки на двойки в Търнава

Елизара Янева и Изабелла Шиникова са четвъртфиналистки на двойки в Търнава

  • 26 фев 2026 | 09:16
  • 529
  • 0
Бруно Дженев продължава с победите в Стокхолм

Бруно Дженев продължава с победите в Стокхолм

  • 26 фев 2026 | 09:14
  • 385
  • 0
Нестеров отпадна във втория кръг в Лугано

Нестеров отпадна във втория кръг в Лугано

  • 26 фев 2026 | 05:09
  • 2195
  • 0
Грийкспор, Рубльов и Меншик продължават на четвъртфиналите в Дубай

Грийкспор, Рубльов и Меншик продължават на четвъртфиналите в Дубай

  • 26 фев 2026 | 00:21
  • 753
  • 0
Иван Иванов е спортист номер 7 за 2025-а

Иван Иванов е спортист номер 7 за 2025-а

  • 25 фев 2026 | 19:55
  • 630
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 7612
  • 46
Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

  • 26 фев 2026 | 11:30
  • 3914
  • 13
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 15116
  • 11
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 16346
  • 5
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 5175
  • 7
Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

  • 26 фев 2026 | 01:20
  • 23000
  • 12