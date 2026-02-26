Анас Маздрашки се класира убедително за 1/4-финалите в Шарм ел Шейх

Анас Маздрашки се класира убедително за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

19-годишният българин победи във втория кръг с 6:1, 6:1 №7 в схемата Юрий Джавакян (Украйна). Срещата продължи 64 минути.

Маздрашки спечели пет поредни гейма от 1:1 до 6:1 в първия сет, а във втория поведе с 3:0 по пътя към крайната победа.

За място на полуфиналите Маздрашки ще играе срещу втория поставен в схемата представител на домакините Фарес Закария.