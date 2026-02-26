WTA турнирът в Остин вече си има "стая на гнева"

Турнирът от Женската тенис асоциация в Остин, щата Тексас, има своя собствена стая за трошене, която е предназначена за състезателките, които искат да излеят гнева си.

Иновативното въведение бе направено след избухването на американката Коко Гоф след загубата ѝ на Откритото първенство на Австралия от украинката Елина Свитолина. След мача Гоф бе уловена от камерите в коридорите да троши ракетите си, а милиони хора видяха видеото, което бе показано и по телевизиите.

След случилото се играчи като Ига Швьонтек и Новак Джокович призоваха за по-голямо лично пространство за тенисистите.

"Залата за трошене на турнира в Остин е първата по рода си. Тя ще помогне на тенисистките да изразят яда си на място, където няма камери и не ги наблюдава никой", заявиха организаторите.