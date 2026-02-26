Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. WTA турнирът в Остин вече си има "стая на гнева"

WTA турнирът в Остин вече си има "стая на гнева"

  • 26 фев 2026 | 13:29
  • 221
  • 0
WTA турнирът в Остин вече си има "стая на гнева"

Турнирът от Женската тенис асоциация в Остин, щата Тексас, има своя собствена стая за трошене, която е предназначена за състезателките, които искат да излеят гнева си.

Иновативното въведение бе направено след избухването на американката Коко Гоф след загубата ѝ на Откритото първенство на Австралия от украинката Елина Свитолина. След мача Гоф бе уловена от камерите в коридорите да троши ракетите си, а милиони хора видяха видеото, което бе показано и по телевизиите.

След случилото се играчи като Ига Швьонтек и Новак Джокович призоваха за по-голямо лично пространство за тенисистите.

"Залата за трошене на турнира в Остин е първата по рода си. Тя ще помогне на тенисистките да изразят яда си на място, където няма камери и не ги наблюдава никой", заявиха организаторите.

Следвай ни:

Още от Тенис

Водачът в схемата Александър Зверев отпадна в Акапулко

Водачът в схемата Александър Зверев отпадна в Акапулко

  • 26 фев 2026 | 09:49
  • 876
  • 0
Елизара Янева и Изабелла Шиникова са четвъртфиналистки на двойки в Търнава

Елизара Янева и Изабелла Шиникова са четвъртфиналистки на двойки в Търнава

  • 26 фев 2026 | 09:16
  • 631
  • 0
Бруно Дженев продължава с победите в Стокхолм

Бруно Дженев продължава с победите в Стокхолм

  • 26 фев 2026 | 09:14
  • 428
  • 0
Нестеров отпадна във втория кръг в Лугано

Нестеров отпадна във втория кръг в Лугано

  • 26 фев 2026 | 05:09
  • 2276
  • 0
Грийкспор, Рубльов и Меншик продължават на четвъртфиналите в Дубай

Грийкспор, Рубльов и Меншик продължават на четвъртфиналите в Дубай

  • 26 фев 2026 | 00:21
  • 792
  • 0
Иван Иванов е спортист номер 7 за 2025-а

Иван Иванов е спортист номер 7 за 2025-а

  • 25 фев 2026 | 19:55
  • 648
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 10083
  • 56
Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

  • 26 фев 2026 | 11:30
  • 8855
  • 26
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 23438
  • 16
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 26928
  • 9
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 8188
  • 10
Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

  • 26 фев 2026 | 01:20
  • 26541
  • 14