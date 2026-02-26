Популярни
  Водачът в схемата Александър Зверев отпадна в Акапулко

Водачът в схемата Александър Зверев отпадна в Акапулко

  26 фев 2026
Водачът в схемата Александър Зверев загуби във втория кръг на тенис турнира в мексиканския курорт Акапулко с награден фонд от близо 2,5 милиона долара.

Германецът, който е и шампион за 2021 година, отстъпи с 3:6, 7:6(3), 6:7(4) пред сърбина Миомир Кецманович.

Кецманович, който до момента бе изгубил всичките си 11 мача срещу играчи от топ 5 на световната ранглиста, показа един от най-добрите си тениси и заслужено елиминира олимпийския шампион от Токио.

След двубоя сърбинът заяви, че е играл без никакво напрежение, а на четвъртфиналите ще има преодолим съперник в лицето на французина Терънс Атман, който се наложи с 6:2, 4:6, 6:1 с испанеца Рафаел Ходар.

Напред в турнира продължава шестият поставен Валентен Вашро. Представителят на Монако спечели с 6:3, 6:3 срещу френския ветеран Гаел Монфис за едва 69 минути. Вашро направи осем мача, не загуби нито веднъж подаването си и пласира общо 20 печеливши удара.

На четвъртфиналите Вашро ще срещне американеца Брендън Накашима, който победи 6:4, 6:4 сънародника си Патрик Кипсон.

От турнира обаче отпадна номер 4 в схемата Алехандро Давидович Фокина, който претърпя поражение с 3:6, 3:6 от италианеца Матия Белучи.

Следващият съперник на Белучи ще бъде Франсис Тиафо, който в изцяло американска афера преодоля Александър Ковачевич с 6:4, 3:6, 7:6(7). Тиафо отрази два последователни мачбола в тайбрека на третия сет, преди да го спечели с 9:7 точки.

