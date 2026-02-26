България ще играе на турнир в Босна и Херцеговина за "Били Джийн Кинг къп"

Популярни
  26 фев 2026 | 11:55
  • 306
  • 0
Националният отбор на България за жени ще участва от 6 до 12 април в турнира от втора група на Евро-африканската зона на „Били Джийн Кинг къп". Надпреварата ще се проведе на клей кортове в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Другите отбори, които ще участват в турнира, са: Босна и Херцеговина, Египет, Кипър, Израел, Австрия, Северна Македония, Република Южна Африка, Финландия и Мароко.

Първите два отбора ще спечелят промоция за първа група на Евро-африканската зона на „Били Джийн Кинг къп", а последните четири ще изпаднат в трета група.

