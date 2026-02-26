Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Василев загуби от водача в схемата в Анталия

Александър Василев загуби от водача в схемата в Анталия

  • 26 фев 2026 | 11:53
  • 179
  • 0
Александър Василев загуби от водача в схемата в Анталия

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 000 долара.

18-годишният Василев допусна обрат и отстъпи с 6:3, 5:7, 2:6 на водача в схемата Зандро Коп (Австрия). Срещата продължи два часа и 29 минути.

Българинът поведе с 3:1 в първия сет, допусна изравняване при 3:3, но със серия от три поредни гейма го спечели с 6:3. Втората част беше изключително драматична, а Василев може да съжалява за много пропуснати възможности. Той проби още в първия гейм, а при 4:2 пропусна два шанса за нов брейк при сервис на Коп. Австриецът направи обрат до 5:4, Василев изравни за 5:5, а при този резултат пропусна нови две възможности за пробив. За съжаление Коп проби в следващия гейм и изравни резултата в сетовете след 7:5. В третата решителна част Василев загуби четири поредни гейма от 2:2 до 2:6 и отпадна от надпреварата на сингъл.

По-късно днес Александър Василев и Вардан Манукян ще играят на четвъртфиналите на двойки срещу третите поставени италианци Габриеле Ноче и Ноа Перфети.

Следвай ни:

Още от Тенис

Водачът в схемата Александър Зверев отпадна в Акапулко

Водачът в схемата Александър Зверев отпадна в Акапулко

  • 26 фев 2026 | 09:49
  • 693
  • 0
Елизара Янева и Изабелла Шиникова са четвъртфиналистки на двойки в Търнава

Елизара Янева и Изабелла Шиникова са четвъртфиналистки на двойки в Търнава

  • 26 фев 2026 | 09:16
  • 529
  • 0
Бруно Дженев продължава с победите в Стокхолм

Бруно Дженев продължава с победите в Стокхолм

  • 26 фев 2026 | 09:14
  • 385
  • 0
Нестеров отпадна във втория кръг в Лугано

Нестеров отпадна във втория кръг в Лугано

  • 26 фев 2026 | 05:09
  • 2195
  • 0
Грийкспор, Рубльов и Меншик продължават на четвъртфиналите в Дубай

Грийкспор, Рубльов и Меншик продължават на четвъртфиналите в Дубай

  • 26 фев 2026 | 00:21
  • 753
  • 0
Иван Иванов е спортист номер 7 за 2025-а

Иван Иванов е спортист номер 7 за 2025-а

  • 25 фев 2026 | 19:55
  • 630
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 7604
  • 46
Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

  • 26 фев 2026 | 11:30
  • 3890
  • 13
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 15056
  • 11
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 16293
  • 5
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 5155
  • 7
Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

  • 26 фев 2026 | 01:20
  • 22981
  • 12