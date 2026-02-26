Александър Василев загуби от водача в схемата в Анталия

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 000 долара.

18-годишният Василев допусна обрат и отстъпи с 6:3, 5:7, 2:6 на водача в схемата Зандро Коп (Австрия). Срещата продължи два часа и 29 минути.

Българинът поведе с 3:1 в първия сет, допусна изравняване при 3:3, но със серия от три поредни гейма го спечели с 6:3. Втората част беше изключително драматична, а Василев може да съжалява за много пропуснати възможности. Той проби още в първия гейм, а при 4:2 пропусна два шанса за нов брейк при сервис на Коп. Австриецът направи обрат до 5:4, Василев изравни за 5:5, а при този резултат пропусна нови две възможности за пробив. За съжаление Коп проби в следващия гейм и изравни резултата в сетовете след 7:5. В третата решителна част Василев загуби четири поредни гейма от 2:2 до 2:6 и отпадна от надпреварата на сингъл.

По-късно днес Александър Василев и Вардан Манукян ще играят на четвъртфиналите на двойки срещу третите поставени италианци Габриеле Ноче и Ноа Перфети.