Обрат по делото за изнасилване срещу бивш френски национал

Драматичен обрат настъпи в делото срещу бившия национал на Франция Уисам Бен Йедер, според което той беше обвинен в изнасилване. Според информация на “Екип” решението за изправяне на Уисам и брат му Сабри пред наказателния съд на департамент Алп Маритим е било анулирано в четвъртък след постановление на следствената камара към апелативния съд в Екс ан Прованс.

Това решение отменя обвинителния акт, издаден на 3 ноември миналата година, за изнасилване и опит за изнасилване срещу бившия капитан на Монако. Според съдебен източник съдът е постановил, че „няма основания за наказателно преследване срещу него“.

По време на изслушването на 22 януари главната прокуратура е поискала потвърждение на първоначалното решение, но без успех. Адвокатите на гражданските ищци също са подкрепили това искане. При опит за коментар те не отговориха, докато София Кербаа, адвокат на Уисам Бен Йедер, заяви, че е „много щастлива за своя клиент и много доволна от решението, което съответства на всичко, което съм защитавала“. „Съдът беше убеден от моята презентация, която се основаваше както на фактите, така и на правото.“

Адвокатът на Сабри Бен Йедер - Лор Дю-Ламбрехтс, коментира: „Моят клиент, който винаги е твърдял, че е невинен, е изключително облекчен от решението, постановено днес от апелативния съд в Екс ан Прованс. Това решение потвърждава, че изправянето пред наказателния съд, решено от разследващия съдия, се е основавало на погрешна преценка по делото.“

След изтичането на договора му с Монако през лятото на 2024 г. Бен Йедер първо се присъедини към иранския клуб Сепахан СК през април 2025 г. (6 мача, 1 гол), а след това през септември 2025 г. премина в турския втородивизионен Сакаряспор (14 мача, 5 гола). През януари 35-годишният френски нападател подписа шестмесечен договор с Уидад Атлетик Клуб в Казабланка. С екипа на мароканския клуб, който в момента е на второ място в първенството, той е изиграл 5 мача и е отбелязал 1 гол.