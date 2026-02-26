Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  Втори пореден полуфинал за Александър Донски на двойки в Индия

Втори пореден полуфинал за Александър Донски на двойки в Индия

  • 26 фев 2026 | 17:13
  • 176
  • 0
Втори пореден полуфинал за Александър Донски на двойки в Индия

Националът на България за Купа “Дейвис” Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите “Чалънджър 75” в Пуне (Индия) с награден фонд 107 хиляди евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №1 в схемата, победиха на четвъртфиналите със 7:6(4), 6:3 Пьотр Бар Бирюков (Русия) и Александър Бинда (Италия). Срещата продължи 65 минути.

Първият сет не предложи нито един пробив и така се стигна до тайбрек. Българинът и индиецът поведоха с 6:4 в него и от първия сетбол го спечелиха.

Във втората част Донски и Бантия спечелиха три поредни гейма от 3:3 до 6:3 и триумфираха с победата.

За място на финала Донски и Бантия ще се изправят срещу Джи Сунг Нам (Южна Корея) и Патрик Никлас-Салминен (Финландия). За успеха си двамата заработиха по 30 точки за световната ранглииста на двойки.

През миналата седмица Донски и Бантия спечелиха титлата в Ню Делхи (Индия), като това бе втори триумф на двамата като тандем в турнири от сериите “Чалънджър”. Александър Донски има общо три спечелени титли от сериите „Чалънджър" на двойки, а през тази седмица националът се изкачи до рекордното за него 109-о място в световната ранглиста при дуетите.

