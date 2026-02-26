Президентът Илияна Йотова: През последните години спортистите ни направиха горди българи

Президентът на Република България Илияна Йотова беше официален гост на церемонията Спортист на България за 2025 година и връчи наградата на победителя Карлос Насар.

"Блестяща церемония, смесица от гордост, щастие, сълзи, усмивки и много, много пожелания за нови успехи на всички прекрасни български спортисти от тук нататък. През последните години те ни направиха истински щастливи, направиха ни горди българи. Накараха ни да повярваме отново, че българският спорт не е загубен. Накараха техните колеги от различни страни по целия свят да заговорят за българския спорт. Започнаха чужди треньори да гледат техните изпълнения, за да учат собствените си спортисти. Млади хора от целия свят им подражават. Какво по-хубаво от това! Онова, което трябва да направим всички ние е да им създадем условия", каза Йотова пред медиите след края на награждаването.

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Държавният глава коментира, че само чрез спорт децата могат да растат истински граждани на страната.

"Нямам кой знае какви големи правомощия, но това нека да не звучи като оправдание, защото много се надявам с едно редовно правителство след два месеца да разберат, че няма как спортът да не бъде приоритет. Едно е заради спортната слава, второто е защото децата ни трябва да бъдат спортисти - и любители, и професионалисти. Само така ще ги приберем от улиците, ще ги приберем от изолацията в интернет пространството, от всички опасности, които ги дебнат, за да растат здрави, за да растат истински граждани на страната, за да пренебрегнат изкушенията, които ги дебнат от всеки ъгъл, за да може да стане така, че агресията в училищата, когато се занимаваш със спорт ти не можеш да бъдеш агресивен. Спортът учи на дисциплина, на уважение, на екипност", допълни Йотова.

Тя заяви, че в последните години в президентската институция се говори много за спорт.

"Девет години в президентската институция говорим много за спорт. Говорим със спортисти, говорим и с политици, за да се прави нещо. Най-вече спортната база. Няма как да имаме добро фигурно пързаляне, когато нашето Саше (б.р. - фигуристката Александра Фейгин) трябва да тренира вечер в мазето, след като преди това са минали хокеистите, минали са състезателите по шорттрек. Представяте ли си това дете при какви условия тренира, работи и ние искаме от нея медали. Тя пък се представи блестящо, можеше изобщо да не попадне в олимпийската квота. Затова едно е спортната база, другото е децата още в училища. Може да ви прозвучи доста ретроградно, но аз съм един от най-големите защитници да се върнат спортните училища", добави президентът на България, а на въпрос дали ще се кандидатира отново за поста отговори: "Това ще решат хората и когато преминат националните избори, и когато видя, че се ползвам с доверието на хората и те оценяват моята работа - ще реша".