Бленджини: Изключително важно е това постижение да даде основа за едно бъдещо развитие

  • 25 фев 2026 | 21:43
Избраният за треньор на годината Джанлоренцо Бленджини се надява второто място на Световното първенство даде още по-голям тласък на българския волейбол и да послужи за основа на едно бъдещо развитие.

“Изключително съм горд от това, което постигнахме и от това признание. Това е изключително постижение за волейболното движение в България. Горд съм, че съм част от това нещо, но преди всичко трябва да благодаря на състезателите. Благодарение на тях ние стигнахме до това място и до тези награди сега.

Всички победители в анкетата за треньор на годината в България

И естествено, благодаря на българския народ, на българските фенове, които ни придружаваха в това страхотно пътуване, усещахме тяхната подкрепа. Изключително важно е това постижение да даде една основа и да бъде отправна точка за едно бъдеще развитие”, заяви Бленджини след края на официалната част на церемонията за “Спортист на годината”, която бе излъчена на живо в Sportal.bg.

Снимки: Sportal.bg

Кристина Гунчева и Волунтари на полуфинал за Купата на CEV

Дея спорт с трудна победа над Берое

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Спортист №2 на България Алекс Николов: Тати, изпреварих те

Ясни са часовете на 1/4-финалните плейофи във Висшата лига

Всички победители в анкетата за треньор на годината в България

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Реал 1:1 Бенфика, Чуамени изравни бързо

Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

Карлос Насар: Мечтата ми е да съм 4-кратен олимпийски шампион, а ми пречат

Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

ПСЖ 0:0 Монако, фрапантен пропуск на гостите

