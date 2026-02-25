Бленджини: Изключително важно е това постижение да даде основа за едно бъдещо развитие

Избраният за треньор на годината Джанлоренцо Бленджини се надява второто място на Световното първенство даде още по-голям тласък на българския волейбол и да послужи за основа на едно бъдещо развитие.

“Изключително съм горд от това, което постигнахме и от това признание. Това е изключително постижение за волейболното движение в България. Горд съм, че съм част от това нещо, но преди всичко трябва да благодаря на състезателите. Благодарение на тях ние стигнахме до това място и до тези награди сега.

И естествено, благодаря на българския народ, на българските фенове, които ни придружаваха в това страхотно пътуване, усещахме тяхната подкрепа. Изключително важно е това постижение да даде една основа и да бъде отправна точка за едно бъдеще развитие”, заяви Бленджини след края на официалната част на церемонията за “Спортист на годината”, която бе излъчена на живо в Sportal.bg.

Снимки: Sportal.bg