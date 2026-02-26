Двама българи сред най-добрите 16 на сабя на Европейското по фехтовка

Двама български сабльори влязоха сред най-добрите 16 на Европейското първенство по фехтовка за младежи и девойки в Тбилиси (Грузия).

Никола Меицов завърши турнира на десето място, а Николай-Томас Георгиев е 13-и. Другите двама национали - Симеон Далеков и Станимир Пелов също играха много добре и се класираха сред най-добрите 32-а – съответно на 19-а и 23-а позиция. В надпреварата участваха 83 състезатели от 24 държави.

Никола Меицов (Свечников) стартира изключително силно още в групите, където записа шест победи от шест срещи. В елиминациите той отстрани Раман Хрушавец от Беларус с 15:12 и Енес Талха от Турция с 15:11. В двубоя за място в топ 8 българинът отстъпи пред Кристиян Маковей от Румъния с 11:15 и остана десети.

Николай-Томас Георгиев (Пловдив БГ) излезе от групите с 5-1. В елиминациите той надделя над Карл Дюнгер от Германия с 15:10. В следващия кръг спечели срещу Михел Шоири от Франция с 15:11, а двубоя за място в топ 8 загуби от Павел Граудин от Русия с 11:15 и се класира 13-и.

Симеон Далеков (Свечников) спечели пет от шестте си срещи в груповата фаза. В елиминациите той победи в първия кръг Флориан Вангеел от Белгия с 15:6, а в срещата за място сред най-добрите 16 претърпя поражение от Кристиян Маковей от Румъния с 14:15.

Станимир Пелов (Свечников) записа в групите 4-2. В елиминациите той се наложи над Кенет Конг от Швеция с 15:9, а след това отстъпи пред Гиорги Урушадзе от Грузия с 9:15.

В надпреварата на шпага девойки на пътеките излязоха 104 състезателки от 30 държави. За България играха Михаела Стефанова, Александра Сучкова и Виктория Велиславова.

Най-добро класиране записа Виктория Велиславова (НСА), която завърши на 30-о място. Тя излезе от групите с 3-3. В елиминациите отстрани във втория кръг Ерика Бадеа от Румъния с 11:10, а в двубоя за място сред най-добрите 16 загуби от Юлия Тринова от Естония след оспорвана игра с 14:15.

Михаела Стефанова (Пентатлон) постигна 3-3 в първата фаза, а в елиминациите отстъпи във втория кръг пред Емили Чефанов от Израел с 9:15 и зае 47-а позиция.

Александа Сучкова (София) спечели два от шестте си мача в групите. В елиминациите тя победи в първия кръг Ярден Давидсон от Израел с 15:9, а след това загуби с 8:15 пред Бланка Вираг Наги от Унгария и завърши 59-а.

В турнира на рапира младежи се включиха 96 фехтовачи от 31 държави. На пътеките излязоха двама българи - Данаил Полишев и Александър Татарски.

Полишев (Пловдив БГ) излезе от групите с 3 победи и 3 загуби. В елиминациите той отстъпи пред Дейвид Кели от Великобритания с 11:15 и зае 50-о място. Татарски (Олимпик) не излезе от групите след 6 загуби и остана 96-и.

Утре Европейското първенство продължава с отборните надпревари на шпага младежи, сабя девойки и рапира девойки.