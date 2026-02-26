Популярни
  3. Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев: Нашите спортисти са пример за хиляди деца

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев: Нашите спортисти са пример за хиляди деца

  • 26 фев 2026 | 01:34
  • 148
  • 0

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев присъства на церемонията Спортист на годината, на която бяха отличени най-добрите български състезатели за 2025 година. Той връчи наградата за трето място в престижната класация на Алберт Попов, който спечели първа победа за Световната купа по ски алпийски дисциплини през изминалата година. 

За Спортист номер 1 на България бе избран световният и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар, който получи наградата си от президента на Република България Илияна Йотова.  

По време на церемонията бяха връчени и специални награди на български спортисти за техните постижения и за примера, който дават на следващите поколения.

Министър Димитър Илиев се срещна с представители на Националния младежки форум
Министър Димитър Илиев се срещна с представители на Националния младежки форум

„Нашите спортисти са пример за хиляди деца, които днес правят първите си стъпки в спорта. Във време, когато обществото ни има нужда от вдъхновение, вие показвате как се постига успех - с много труд, постоянство и отдаденост. Вие прославяте страната ни и ни карате да изпитваме гордост всеки път, когато българският флаг се издига на най-големите международни форуми“, каза министър Илиев.

Той поздрави всички отличени и благодари на техните екипи и семейства за подкрепата, която оказват по пътя към успеха.

Илиев подчерта, че Министерството на младежта и спорта ще продължи да работи целенасочено за осигуряване на възможно най-добрите условия за подготовка, за да могат българските спортисти да постигат още по-големи успехи, с които да се гордее цялата нация.

