Елизара Янева и Изабелла Шиникова са четвъртфиналистки на двойки в Търнава

Елизара Янева и Изабелла Шиникова се класираха за четвъртфиналите в надпреварата на двойки на турнира на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 000 долара.

Българките постигнаха убедителна победа с 6:1, 6:1 над представителките на домакините Стела Ковачичова и Адела Полаковичова. Срещата продължи едва 46 минути, като Янева и Шиникова доминираха изцяло на корта.

В спор за място на полуфиналите двете ще се изправят срещу поставените под №1 в схемата Оливия Гадецки (Австралия) и Анастасия Тихонова (Русия).

За съжаление, участието на българките на сингъл приключи в първия кръг. Янева отстъпи в изключително драматичен двубой с 2:6, 7:5, 4:6 на Елена Малигина (Естония). Шиникова пък загуби с 2:6, 2:6 от третата поставена Оливия Гадецки (Австралия).