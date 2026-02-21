Нов формат обединява спортна и художествена гимнастика на Световното за атлети със синдром на Даун

Подготовката за Световното първенство за атлети със синдром на Даун навлиза в ключова фаза, след като Организационният комитет направи официален оглед на "Арена София", където ще се проведат състезанията по спортна и художествена гимнастика.

За първи път в рамките на шампионата двата спорта ще се проведат паралелно в единна състезателна среда - иновативен формат, който изисква прецизна координация и високо ниво на организация. Подобен модел е реализиран преди години в Дворец на културата и спорта, когато по време на турнир от Световната купа се проведоха заедно състезания по спортна гимнастика и акробатика. Сходен формат бе приложен и на първите Европейски игри в Баку, където в обща програма бяха включени художествена гимнастика, аеробика и акробатика.

По време на огледа в залата бяха обсъдени разположението на уредите, съдийските позиции, зоните за състезателите и треньорските щабове, както и логистиката за публика и официални лица.

На инспекцията присъстваха Слав Петков, президент на Федерацията за адаптирана физическа активност, Невяна Владинова, вицепрезидент на федерацията по художествена гимнастика, Мария Кънчева, председател на треньорската комисия към Българската федерация по художествена гимнастика, Здравко Куртев, съдия от най-висока международна категория по спортна гимнастика и отговорник за направление „Спортна гимнастика“ в Организационния комитет.

Куртев е дългогодишен треньор и преподавател в Националната спортна академия.

Сред присъстващите бяха още Александра Динева, технически секретар на състезанията по художествена гимнастика, както и Елена Дукова, генерален секретар на Българската федерация по естетическа групова гимнастика и вицепрезидент на Международната федерация по естетическа групова гимнастика.

Стъпка по стъпка се изгражда основата на събитие, което не само ще предложи високо спортно ниво, но и ще затвърди позицията на България като домакин на значими международни форуми в гимнастическите спортове.