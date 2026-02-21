Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Нов формат обединява спортна и художествена гимнастика на Световното за атлети със синдром на Даун

Нов формат обединява спортна и художествена гимнастика на Световното за атлети със синдром на Даун

  • 21 фев 2026 | 12:01
  • 216
  • 0
Нов формат обединява спортна и художествена гимнастика на Световното за атлети със синдром на Даун

Подготовката за Световното първенство за атлети със синдром на Даун навлиза в ключова фаза, след като Организационният комитет направи официален оглед на "Арена София", където ще се проведат състезанията по спортна и художествена гимнастика.

За първи път в рамките на шампионата двата спорта ще се проведат паралелно в единна състезателна среда - иновативен формат, който изисква прецизна координация и високо ниво на организация. Подобен модел е реализиран преди години в Дворец на културата и спорта, когато по време на турнир от Световната купа се проведоха заедно състезания по спортна гимнастика и акробатика. Сходен формат бе приложен и на първите Европейски игри в Баку, където в обща програма бяха включени художествена гимнастика, аеробика и акробатика.

По време на огледа в залата бяха обсъдени разположението на уредите, съдийските позиции, зоните за състезателите и треньорските щабове, както и логистиката за публика и официални лица.

На инспекцията присъстваха Слав Петков, президент на Федерацията за адаптирана физическа активност, Невяна Владинова, вицепрезидент на федерацията по художествена гимнастика, Мария Кънчева, председател на треньорската комисия към Българската федерация по художествена гимнастика, Здравко Куртев, съдия от най-висока международна категория по спортна гимнастика и отговорник за направление „Спортна гимнастика“ в Организационния комитет.

Куртев е дългогодишен треньор и преподавател в Националната спортна академия.

Сред присъстващите бяха още Александра Динева, технически секретар на състезанията по художествена гимнастика, както и Елена Дукова, генерален секретар на Българската федерация по естетическа групова гимнастика и вицепрезидент на Международната федерация по естетическа групова гимнастика.

Стъпка по стъпка се изгражда основата на събитие, което не само ще предложи високо спортно ниво, но и ще затвърди позицията на България като домакин на значими международни форуми в гимнастическите спортове.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Весела Лечева се срещна с президентите на световните федерации по бокс, фигурно пързаляне и гимнастика

Весела Лечева се срещна с президентите на световните федерации по бокс, фигурно пързаляне и гимнастика

  • 21 фев 2026 | 09:05
  • 584
  • 0
Над 700 участнички на международен турнир по художествена гимнастика в Самоков

Над 700 участнички на международен турнир по художествена гимнастика в Самоков

  • 20 фев 2026 | 13:36
  • 467
  • 0
Три българки ще участват на турнир по художествена гимнастика в Тбилиси

Три българки ще участват на турнир по художествена гимнастика в Тбилиси

  • 20 фев 2026 | 03:00
  • 1410
  • 1
Стилияна Николова спечели контролното състезание на националния отбор

Стилияна Николова спечели контролното състезание на националния отбор

  • 18 фев 2026 | 19:30
  • 1749
  • 0
Добра подиум тренировка за Давид Иванов преди СК в Котбус

Добра подиум тренировка за Давид Иванов преди СК в Котбус

  • 18 фев 2026 | 18:51
  • 404
  • 0
Билетите за Световната купа по художествена гимнастика в София вече са в продажба

Билетите за Световната купа по художествена гимнастика в София вече са в продажба

  • 17 фев 2026 | 19:15
  • 803
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 1:0 Монтана, домакините откриха от дузпа

Добруджа 1:0 Монтана, домакините откриха от дузпа

  • 21 фев 2026 | 12:30
  • 4789
  • 7
Снежни виелици саботират футбола ни - много мачове вече са отложени

Снежни виелици саботират футбола ни - много мачове вече са отложени

  • 21 фев 2026 | 10:48
  • 15813
  • 17
Хулио Веласкес за терена в Бистрица: Не съм притеснен, но съм загрижен

Хулио Веласкес за терена в Бистрица: Не съм притеснен, но съм загрижен

  • 21 фев 2026 | 11:19
  • 12160
  • 15
ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

  • 21 фев 2026 | 07:45
  • 10094
  • 65
Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

  • 21 фев 2026 | 07:00
  • 11630
  • 2
Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

  • 21 фев 2026 | 07:15
  • 5293
  • 0