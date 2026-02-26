Популярни
Петър Кюмюрджиев: Браво на момчетата

  • 26 фев 2026 | 13:05
  • 298
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Браво на момчетата

Вчера в Карнобат едноименния тим на Созопол елиминира отбора на Ямбол с 4:2 след изпълнения на дузпи в полуфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. 90-те минути приключиха без голове.

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол коментира пред официалния сайт на клуба. 

Созопол елиминира с дузпи носителя на купата на АФЛ
Созопол елиминира с дузпи носителя на купата на АФЛ

„Много съм доволен, постигнахме това, за което бяхме дошли. Противникът е доста стойностен и срещата беше равностойна, макар че в края Ямбол имаше положение да спечели.

При дузпите си е шанс и майсторство, но благодарение на целия отбор и на вратаря Християн Славов, продължихме напред. Още в началото казах, че нашата цел е във всеки мач да играем за победа“.

Снимка: fcsozopol.com

