Трансферът на Салидо е исторически за Лудогорец

Преминаването на Алберто Салидо в Лудогорец се оказа историческо. Това е първи трансфер, който “орлите” правят от Берое. Досега никога разградчани не са купували футболист от “заралии”.

Вълшебния мустак бил пожарен вариант за Лудогорец

Салидо пристига на „Хювефарма Арена“ след 50 мача в efbet Лига. В тях има 19 гола и 8 асистенции. Интересното е, че две от попаденията са в мрежата на новия му отбор. Само преди броени дни испанецът изправи новия си тим до стената. На 15 февруари откри резултата при гостуването на Берое на “орлите”. Той се разписа в 52-ата минута. Лудогорец обаче успя да направи късен обрат и стигна до успеха след точни изстрели на Квадво Дуа (83) и Петар Станич (87).

През миналата кампания Алберто също огорчи разградчани, но Берое пак загуби с 1:2. Това се случи на 16 февруари 2025.