Трансферът на Салидо е исторически за Лудогорец

  • 26 фев 2026 | 15:09
Преминаването на Алберто Салидо в Лудогорец се оказа историческо. Това е първи трансфер, който “орлите” правят от Берое. Досега никога разградчани не са купували футболист от “заралии”.

Салидо пристига на „Хювефарма Арена“ след 50 мача в efbet Лига. В тях има 19 гола и 8 асистенции. Интересното е, че две от попаденията са в мрежата на новия му отбор. Само преди броени дни испанецът изправи новия си тим до стената. На 15 февруари откри резултата при гостуването на Берое на “орлите”. Той се разписа в 52-ата минута. Лудогорец обаче успя да направи късен обрат и стигна до успеха след точни изстрели на Квадво Дуа (83) и Петар Станич (87).

През миналата кампания Алберто също огорчи разградчани, но Берое пак загуби с 1:2. Това се случи на 16 февруари 2025.

