Георги Иванов в разпален разговор с Караманджуков

След като бе представен стратегическият проект "Мисия Талант" в един от столичните хотели се състоя импровизирана среща между президента на БФС Георги Иванов и спортния директор на Лудогорец Георги Карамаджуков. После двамата обявиха, че не става дума за конфликт, а за обикновен професионален диалог.

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Както е известно, Лудогорец инициира среща между клубовете и централата за феърплей и качеството на терените, която се проведе в началото на годината.

Преди началото на събитието Иванов пък проведе и разговор със собственика на Левски Наско Сираков.