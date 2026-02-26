Популярни
  Sportal.bg
  БГ Футбол
  Георги Иванов в разпален разговор с Караманджуков

Георги Иванов в разпален разговор с Караманджуков

  • 26 фев 2026 | 14:47
  • 698
  • 2

След като бе представен стратегическият проект "Мисия Талант" в един от столичните хотели се състоя импровизирана среща между президента на БФС Георги Иванов и спортния директор на Лудогорец Георги Карамаджуков. После двамата обявиха, че не става дума за конфликт, а за обикновен професионален диалог.

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Както е известно, Лудогорец инициира среща между клубовете и централата за феърплей и качеството на терените, която се проведе в началото на годината.

Преди началото на събитието Иванов пък проведе и разговор със собственика на Левски Наско Сираков.

