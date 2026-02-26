Популярни
Резервният пилот на Уилямс е напълно невредим след зверска катастрофа на "Сузука"

  • 26 фев 2026 | 12:12
Резервният пилот на отбора на Уилямс във Формула 1 Люк Браунинг е напълно невредим след една наистина зверска катастрофа по време на тестовете в японската Супер Формула на пистата „Сузука“.

Инцидентът на британеца стана във вчерашния ден, когато трасето в Япония беше напълно наводнено. Той загуби контрол върху колата си в подхода за един от най-опасните завои в света, а именно „130R“. След завъртането си Браунинг се удари в предпазната стена от гуми, но заради високата скорост се превъртя над нея и се приземи малко зад мантинелата с главата надолу. За щастие пилотът беше напълно невредим и дори се върна на пистата за днешния втори изпитателен ден на „Сузука“.

„Аз бях в бърза обиколка. Малко злополучен инцидент, направих аквапланинг под дъжда, така че от този момент бях пътник. Гледайки назад, май щеше да е по-добре да се прибера в бокса. Това са уроците, които се учат, тук съм заради това. Така че да, аз днес научих нещо, което ще използвам напред в моята кариера.

„Напълно невредим съм. За щастие аз се приземих върху сено и не ударих самата стена, така че се чувствам добре. Системата HANS е просто фантастична. Мисля, че тя спаси врата ми. Огромни благодарности към хората, които са я разработили“, заяви Браунинг след катастрофата си.

