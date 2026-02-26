Нестеров отпадна във втория кръг в Лугано

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75“ в Лугано (Швейцария) с награден фонд 97 640 евро. Българинът загуби от водача в схемата и номер 154 в световната ранглиста Николай Будков Кяер (Норвегия), бивш номер 1 при юношите с 5:7, 1:6. Двубоят продължи 77 минути.

Нестеров успя на два пъти да навакса пробив пасив в първия сет, но при 5:6 отново загуби подаването си. Впоследствие Кяер затвори частта на собствен сервис от първия си сетбол за 7:5. Във втория сет норвежецът наложи контрол, реализира три пробива и стигна до крайния успех.