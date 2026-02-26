Бруно Дженев продължава с победите в Стокхолм

Бруно Дженев се класира за осминафиналите на сингъл и четвъртфиналите на двойки при юношите на турнира до 14 години от Суперкатегория на Тенис Европа в Стокхолм (Швеция).

Българинът постигна впечатляваща победа във втория кръг на сингъл, след като елиминира поставения под №5 Оскар Ласковски (Великобритания) с 2:6, 6:2, 7:6. В спор за място на четвъртфиналите Дженев ще се изправи срещу №9 в схемата Адам Напари (Финландия).

В надпреварата на двойки Дженев и Уилям Николас Васий (Румъния) се класираха за четвъртфиналите след успех с 6:3, 6:3 над седмите поставени Виктор-Александер Добреску (Румъния) и Янис Леонтис (Кипър). За място на полуфиналите двамата ще играят срещу първите поставени британци Фредерик Фабрициус и Оскар Ласковски.

Другите български представители приключиха участието си в турнира.

Мая Мичева загуби във втория кръг на сингъл при девойките от Стела Ханту (Финландия) с 3:6, 3:6. В турнира на двойки Мичева и Наталия Габриела Драгомир (Румъния) отстъпиха с 4:6, 4:6 на рускините Арина Фомина и Любов Проненко.

Рая Петкова и Анджела Скопулович (Сърбия) също отпаднаха, след като загубиха с 4:6, 1:6 от Вега Бонтин (Швеция) и Едуарда Гомеш (Бразилия).