Иван Иванов е спортист номер 7 за 2025-а
Иван Иванов е спортист номер 7 за 2025-а

  • 25 фев 2026 | 19:55
  • 215
  • 0

Иван Иванов е на седмо място в класацията "Спортист на годината" за 2025 година. Церемонията за най-важните награди в българския спорт е излъчвана на живо в Sportal.bg.


Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Иван събра 331 гласа от анкетата, в която участваха 117 журналисти.

Иванов изпрати изключително успешна 2025 година, печелейки два турнира от "Големия шлем" при юношите - "Уимбълдън" и US Open. Така той изравни постиженията на Григор Димитров и даде заявка за страхотно развитие в мъжкия тенис.

Иван също така беше удостоен с честта да бъде избран за световен шампион при юношите за 2025-а от Световната федерация по тенис.

Легендата на българската гимнастика Йордан Йовчев връчи наградата. "Пожелавам на всички да имат сили да сбъдват мечтите си и да бъдат една по-добра версия на себе си", каза той.

"За нас е чест, че Иван попада и в тази класация. Той в момента пътува към Дубай - не спира да се труди, защото си е поставил много високи цели. Дано да е здрав и да прославя още България. Пожелавам на всички такива успехи", каза майката на Иван - Иванка.

"Здравейте, България. За мен е чест да съм сред най-добрите спортисти за 2025-а. Тенисът е индивидуален спорт, но успехът ми е работа на екипа. Нека всички продължаваме да работим заедно и да прославяме България", каза Иванов във видео обръщение.

Снимки: Imago

