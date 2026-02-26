Популярни
Грийкспор, Рубльов и Меншик продължават на четвъртфиналите в Дубай

  • 26 фев 2026 | 00:21
  • 211
  • 0
Нидерландецът Талон Грийкспор беше принуден да чака две години, за да победи при петия си опит Александър Бублик (Казахстан), след като днес се наложи с 6:3, 7:6(4) и се класира на четвъртфинал на турнира от сериите АТР 500 в Дубай с награден фонд над 3,3 млн. долара.

Намиращият се на 25-о място в световната ранглиста нидерландец проби сервиса на Бублик още във втория гейм на втория сет, след което заздрави защитата си и се възползва от този успех, за да вземе първия сет. Във втория гейм на втория сет Грийкспор се измъкна от 0:40, за да спаси подаването и така да остави 1:1. Но след това спечели четири от последните пет точки в тайбрека, за да запечата победата си.

Това е първа победа за Грийкспор над този съперник в петте им срещи до момента, а в следващия етап негов противник ще бъде чеха Якуб Меншик, който е поставен като номер 6 в схемата на турнира. Меншик нямаше кой знае какви проблеми с австралиеца Алексей Попирин и минава към топ 8 на турнира след 6:3, 6:2.

Руснакът Андрей Рубльов се наложи над Юго Юмбер (Франция) с 6:4, 6:7(7), 6:3. Победителят на тези кортове през 2022-а и в момента номер 5 в подреждането на схемата беше принуден да се бори малко по-здраво от някои от съперниците си, за да се класира за четвъртфиналите. Юмбер, който също е печелил този турнир, се предаде в началото на третия сет.

Артюр Риндеркнеш е неговият следващ съперник, който се бори 2 часа и 29 минути с Джак Дрейпър (Великобритания) и го отстрани с 7:5, 6:7 (4:7), 6:4.

„Просто се опитвах да си върша работата“, каза Рубльов след победата си от два часа и 23 минути. „Опитвах се да играя тенис и да продължа да правя нещата, които правех до момента в турнира. Веднага щом имах възможност да играя агресивно, се опитах да изляза на мрежата, да се съсредоточа върху сервиса си, да сервирам силно и да окажа натиск върху връщането му, което не беше лесно, защото той сервираше супер-силно“.

По-рано днес водачът в схемата Феликс Оже-Алиасим и бившият шампион Даниил Медведев също се класираха за четвъртфиналите.

Снимки: Imago

