  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хорнър: Смяната на Лоусън с Цунода не беше мое решение

Хорнър: Смяната на Лоусън с Цунода не беше мое решение

  • 26 фев 2026 | 11:45
  • 257
  • 0

Бившият ръководител на отбора на Ред Бул във Формула 1 Кристиан Хорнър заяви, че смяната на Лиам Лоусън с Юки Цунода само два кръга след началото на сезон 2025 не е била негово решение.

Припомняме, че Биковете избраха да се разделят със Серхио Перес предсрочно в края на 2024 година и избраха Лоусън за негов заместник, въпреки че, поне на хартия, Цунода беше по-логичният избор, най-вече заради доста по-богатия си опит. Това решение обаче се оказа доста грешно, тъй като Лоусън се представи изключително слабо в първите два кръга в Австралия и Китай, в които нито веднъж не успя да излезе от първата фаза на квалификацията.

Така след само два уикенда Ред Бул направи смяна и замени Лоусън с Цунода, който дебютира за Биковете в домашната си Гран При на Япония на „Сузука“. А сега Хорнър, който загуби поста си в средата на сезона, разкри, че тази смяна на Лоусън с Цунода не е била по негово решение.

„Не беше мой избор. Аз винаги съм натискал да взимаме пилоти от нашата програма за млади пилотите. Хелмут (Марко) беше голям двигател в нея“, казва Хорнър в новия сезон на Drive to Survive, чиято премиера е утре (27 февруари).

Снимки: Gettyimages

