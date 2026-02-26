Джеймс Хардън е със счупен палец

Гардът Джеймс Хардън е счупил палеца си, но въпреки това смята да играе в следващите двубои на Кливланд Кавалиърс в НБА.

36-годишният играч получи контузията при домакинската победа срещу Ню Йорк Никс във вторник, заради което пропусна гостуването на Милуоки Бъкс, загубено с 116:118.

От организацията на Кавалиърс съобщиха, че Хардън ще бъде подложен на лечение и впоследствие ще стане ясно кога ще се завърне. Според ESPN обаче той е склонен да играе въпреки травмата и няма да се нуждае от операция.

„Погледнах палеца му и изглеждаше като пръста ми, когато го счупих. Така веднага разбрах, че нещо не е наред. Чаках да видя дали ще продължи да играе, или ще го спомене, но това е едно от тези неща в Лигата, през които трябва да преминеш“, каза съотборникът му Джарет Алън.

Джеймс Хардън пристигна в Кливланд от Лос Анджелис Клипърс в началото на февруари, а в седемте си двубоя за Кавалиърс има средно по 18,9 точки, 8 асистенции и 4,6 борби. Старши треньорът Кени Аткинсън определи пристигането на ветерана в отбора като повратен момент в сезона.

Избраният под номер 3 в драфта на НБА през 2009 година гард е носител на приза за Най-полезен играч от 2018 година и е 11-кратен участник в Мача на звездите.

Тимът на Кливланд е с баланс 37-23 и заема четвъртата позиция в Източната конференция.

Снимки: Gettyimages