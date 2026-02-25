Пиронкова: Спортът и нашите спортисти са едно от положителните лица на България по света

Бившата полуфиналистка от “Уимбълдън” Цветана Пиронкова бе отличена за страхотното си завръщане в професионалния тенис през 2020 година. Това се случи по време на церемонията за “Спортист на годината 2025”, излъчвана на живо в Sportal.bg.

“Искам да благодаря на организаторите за това, че за поредна година полагат усилия това събитие да се състои, да разказват историите на нашите спортни герои, да се честват техните постижения. Смятам, че това е важно, защото спортът и нашите спортисти са едно от положителните лица на България по света. По-важното е, че те мотивират и вдъхновяват нашите деца да се занимават с тази толкова важна значима, вдъхновяваща и интересна дейност, каквато е спортът”, сподели Пиронкова.