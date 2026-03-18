Септември се завърна в Драгалевци

От БФС обявиха, че отборът на Септември (София) се завръща в Драгалевци, където ще приеме всички домакински срещи до края на сезона в efbet Лига.

"Предвид Решение на Лицензионната комисия при БФС от 18.03.2026 година и съгласие на ФК от ППФЛ/efbet Лига/ от 09.01.2026 година, ПФК "Септември" София ще провежда домакинските си срещи до края на сезон 2025/2026 от първенството на ППФЛ/efbet Лига/ на СК "ДИТ" Драгалевци в светлата част на денонощието", написаха от БФС.