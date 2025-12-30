Жота, Далмайер и други - спортът загуби легенди през 2025-а

2025 година донесе на световния спорт множество болезнени загуби. Починаха футболни легенди, олимпийски шампиони и икони на бойните спортове, чиито имена формираха цели поколения фенове.



Едно от най-трагичните събития беше смъртта на футболиста Диого Жота, който загина на 3 юли на 28-годишна възраст при автомобилна катастрофа в Испания заедно с брат си. Тогава треньорът Юрген Клоп заяви, че е „съкрушен от смъртта на своя голям приятел“.

Уулвс почете Жота преди гостуването на “Анфийлд”

Футболът загуби и легендата Денис Лоу, член на прочутата „свята троица“ на Манчестър Юнайтед. Той почина през януари на 84 години. Алекс Фъргюсън го описа като „велик шотландец, свадлив, проблемен и обичащ победите над Англия“.

Хиляди привърженици на Манчестър Юнайтед се събраха на "Олд Трафорд", за да отдадат почит на Денис Лоу

Боксовият свят беше разтърсен от смъртта на Джордж Форман, бивш световен шампион в тежка категория. Той почина на 21 март на 76 години. „Искаш да оставиш нещо след себе си... не статуи, а нещо, от което всички ще имаме полза“, каза някога Форман.

Легендата Джордж Форман беше почетен в родния му град Хюстън

Шок предизвика смъртта на Рики Хатън, който през септември на 46-годишна възраст отне живота си. Популярният британски боксьор открито говореше за борбата си със зависимостите и тъмните страни на славата.

Разкриха кой е намерил покойния Рики Хатън

Олимпийският спорт се сбогува с легенди като гимнастичката Агнеш Келети, петкратна олимпийска шампионка, която почина на 2 януари на 103 години. „Струваше си да правиш нещо както трябва в живота“, каза тя пред АФП малко преди да навърши сто години. За десет месеца щафетата като най-стар бивш олимпийски шампион от нея пое някогашният френски колоездач на писта Шарл Кост, който си отиде завинаги на 30 октомври.

Тялото на Лаура Далмайер ще остане завинаги в планините на Пакистан

Трагично загина и германската биатлонистка Лаура Далмайер, седемкратна световна шампионка. На 31 години тя почина при инцидент по време на катерене в Пакистан, като тялото ѝ, според нейното желание, остана в планината.

Формула 1 загуби Еди Джордан

Моторният спорт загуби харизматичния Еди Джордан, основател на отбора Jordan Grand Prix. Шефът на Формула 1 Стефано Доменикали каза за него: „Винаги е успявал да разсмее хората и е оставал автентичен и брилянтен.“

Украински гросмайстор разказа за последните мигове на Народитски

Шахматният свят се сбогува с бившия световен шампион Борис Спаски. „Играта ми страда, ако трябва да играя срещу някого, когото смятам за враждебен“, обясняваше той своята философия. Този свят напусна и популярният учител и коментатор Даниел Народитски.

Така 2025 година ще остане в историята като годината, когато спортът загуби изключителни световни личности, чиито постижения, харизма и истории ще продължат да живеят в паметта на феновете.