Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Раданова пред Sportal.bg: Имаме състезателите, но нямаме условията

  • 25 фев 2026 | 18:30
  • 167
  • 0

Легендата на шорттрека Евгения Раданова изрази надежда, че в бъдеще страната ни ще има необходимите условия на високо ниво, за да подмогама развитието на българските таланти в зимните спортове.

Раданова говори пред Sportal.bg преди началото на церемонията "Спортист на годината 2025".

"Българското представяне на Олимпиадата в Милано - Кортина беше едно от най-добрите ни в последните години. Поздравявам всички за отличните резултати.

Нашият спорт изпитва трудностите като на другите зимни спортове. Необходими са инвестиции в спортната инфраструктура. Имаме състезателите, но нямаме условията. Надявам се и това да се случи", каза Раданова, а пълното ѝ интервю вижте във видеото.

