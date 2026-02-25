Барела: Бодьо/Глимт заслужено продължава напред

Капитанът на Интер Николо Барела не скри разочарованието си след загубата с 1:2 от Бодьо/Глимт в реванша от плейофа на Шампионската лига и отпадането на тима му от турнира. Той обаче призна, че норвежците са били по-добрият отбор и заслужено продължават напред.

„Допуснахме гол след индивидуална грешка, това се случва във футбола, но най-трудното беше да открием резултата, а ние не го направихме. Бодьо заслужават поздравления, победиха ни и като домакини, и като гости, така че очевидно заслужено продължиха напред“, заяви Барела.

Отборът не беше отпадал толкова рано от сезон 2020-21, когато Антонио Конте не успя да премине груповата фаза. Тогава обаче „нерадзурите“ получиха достъп до Лига Европа, докато сега европейската им кампания приключва.

„Има разочарование, защото никога не сме крили желанието си да се борим за всеки трофей. Опитахме, те се справиха по-добре, но това е разликата, когато не продължиш заради една точка, защото са отсъдили дузпа в 90-ата минута. Без нея щяхме да избегнем два мача и пътуване до Норвегия, но това е новата Шампионска лига“, коментира халфът, визирайки неуспеха на отбора да завърши в топ осем след спорната дузпа за Ливърпул, отсъдена за леко задържане от страна на Бастони.

Сега Интер трябва да съсредоточи цялото си внимание върху Серия "А", където води с 10 точки на върха в класирането, и върху полуфинала за Купата на Италия срещу Комо.

„Намерението ни беше да стигнем докрай във всички турнири, което правим повече или по-малко постоянно от години. Миналия път отпаднахме от Атлетико Мадрид и спечелихме Скудетото, този път отпаднахме от Бодьо и водим с 10 точки. Естествено, целта е Скудетото, но това е така от началото на сезона“, завърши Барела.

