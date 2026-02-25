Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Контузия вади Стоян Копривленски от ринга поне до средата на 2026

Контузия вади Стоян Копривленски от ринга поне до средата на 2026

  • 25 фев 2026 | 14:54
  • 461
  • 0

Стоян Копривленски се подложи на операция на предна кръстна връзка на дясното коляно.

Боецът с прякор Снайпера се подложи на хирургическа интервенция за реконструкция на руптура на предна кръстна връзка в столичната спортна клиника "Евровита". Доктор Виктор Точков и неговият екип извършиха интервенцията.

Очакваният период на възстановяване след подобна операция е между шест и девет месеца. Кикбоксьорът от Бургас стартира 2026-а с тренировъчен лагер в Тайланд заедно със своя брат Мартин Копривленски. Двамата прекараха няколко седмици в Пукет.

