Контузия вади Стоян Копривленски от ринга поне до средата на 2026

Стоян Копривленски се подложи на операция на предна кръстна връзка на дясното коляно.

Боецът с прякор Снайпера се подложи на хирургическа интервенция за реконструкция на руптура на предна кръстна връзка в столичната спортна клиника "Евровита". Доктор Виктор Точков и неговият екип извършиха интервенцията.

Очакваният период на възстановяване след подобна операция е между шест и девет месеца. Кикбоксьорът от Бургас стартира 2026-а с тренировъчен лагер в Тайланд заедно със своя брат Мартин Копривленски. Двамата прекараха няколко седмици в Пукет.