Усман Нурмагомедов: Резултатът срещу Топурия и Царукян щеше да е същият

Шампионът на PFL в лека категория Усман Нурмагомедов е убеден, че може да победи най-добрите бойци в UFC.

В събота, по време на галавечерта на PFL в Дубай, Нурмагомедов за пореден път демонстрира пълно превъзходство, след като защити титлата си с победа чрез събмишън в третия рунд над Алфи Дейвис.

Въпреки че Нурмагомедов беше абсолютен фаворит, Дейвис даваше смели обещания как ще се справи с доминиращия стил на дагестанеца и ще поднесе изненада. Нищо от това обаче не се случи. Нурмагомедов доминираше от началото до края, а двубоят приключи, след като той приложи брутална комбинация от поваляне, контрол на земята и задушаваща техника, която приспа Дейвис.

Усман Нурмагомедов прати в безсъзнание Алфи Дейвис и защити титлата си

Нурмагомедов не изпитва липса на увереност в способностите си да се изправи и да победи всеки, включително шампиона на UFC Илия Топурия и претендент №1 Арман Царукян.

„Първо, подготовката за тях ще бъде напълно различна“, заяви Нурмагомедов на пресконференцията след събитието в Дубай, запитан за евентуални битки с тях. „Те са бойци от друго ниво по отношение на уменията. Например Арман умее както да се бори, така и да нанася удари. Така че, подготовката щеше да е изцяло различна. Но резултатът щеше да е същият“, категоричен бе той.

Усман е част от школата на Абдулманап Нурмагомедов, а негов главен треньор е живата легенда на ММА Хабиб Нурмагомедов. Брат му, Умар Нурмагомедов, е винаги в неговия ъгъл, а Усман редовно тренира и с шампиона на UFC в полусредна категория Ислам Махачев. Запитан конкретно за сблъсък с Царукян, който притежава подобен набор от умения с доминираща игра на земя и подценявани страйкинг умения, Нурмагомедов отговори без да се замисли.

„Е, за разлика от Арман, аз нямам загуба“, каза Нурмагомедов с усмивка.

Нурмагомедов има още един оставащ мач по настоящия си договор с PFL. Той вече е заявявал, че очаква да се състезава отново по-късно тази година. Все още няма информация дали планира да преподпише с PFL, или ще тества пазара на свободни агенти, където без съмнение ще се превърне в основна цел за UFC, особено след като вече няма конфликт на интереси с Махачев, който напусна лека категория.