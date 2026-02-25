Слави Бинев се срещна с членове на Европейската комисия

Председателят на БФТ Слави Бинев се срещна с началника на кабинета на Глен Микалеф, който е Комисар, отговарящ за спорта към Европейската комисия. Заедно с Бинев бе и зам.главният секретар на ETU Александър Минев.

По време на визитата в Брюксел бе коментирана ролята на спорта за решаване на многобройните проблеми, пред които са изправени младите европейци. Също така и създаването на християнски игри, по примера на ислямските такива, които са одобрени и признати от МОК.

Именно визитата на председателя на БФТ в Брюксел ще бъде една от темите на разговор с едни от най-важните ръководни фактори на ETU, които ще бъдат в София за откриването на най-големия международен турнир в Европа по таекуондо Bulgaria Open G2 2026. Той ще се проведе под патронажа на Президента на Република България г-жа Илияна Йотова. Надпреварата, която ще се проведе в "Арена София", започва на 27 февруари и ще продължи до 1 март. Най-добрите таекуондисти от цял свят ще присъстват в нашата столица, което показва и високия ранг на турнира, който ще се проведе в дисциплините "Спаринг" и "Пумсе". На 1 март е голямата изненада за всички, когото ще се проведе и "Royal Open Kids Championship". Победителите в различните възрасти ще бъдат наградени от представители на Царското семейство на България.