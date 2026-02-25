Популярни
Деветима българи се качват на ринга в София днес

  • 25 фев 2026 | 12:58
  • 287
  • 0
Деветима българи се качват на ринга в София днес

Третият ден на Купа „Странджа“ предвещава да е изключително вълнуващ и изпълнен с много емоции за българския бокс. Деветима наши национали ще се качат на ринга в зала „София“ в търсене на нови победи на най-стария международен турнир по бокс в Европа.

Програмата ще открие носителката на трофея от миналата година Златислава Чуканова. В категория до 51 килограма тя ще срещне в 14:00 часа на ринг А Михаела Бадеску (Румъния). 30 минути след нейната среща Венелина Поптолева ще боксира на ринг Б с Ярослава Маринчук (Украйна). В осми мач на ринг А Христеа Нинова (57 кг) ще се изправи срещу Джесика Кутиньо (Бразилия), а в 15-ия сблъсък на ринг Б 4-кратният носител на Купа „Странджа“ Радослав Росенов (60 кг) ще премери сили с Ален Рустомовски (Северна Македония).

Във вечерната сесия от 18:00 часа ни очакват още пет битки с българско участие. Във втория мач на ринг А Валерия Андреева (65 кг) ще играе с Ошин Дерию (Белгия), докато в шестия двубой от списъка Уилиам Чолов (80 кг) ще се изправи срещу Мустафа Абду (Алжир).

На ринг Б Кирил Георгиев (+90 кг) ще боксира с Витор Силва (Бразилия) в деветия мач от програмата, а след него на ринг А Йордан Морехон (+90 кг) ще срещне Абдерахим Магта (Алжир). Вечерта ще закрие Димитър Димитров (+90 кг), който играе в последния мач на ринг Б срещу Андрий Халецкий (Украйна).

