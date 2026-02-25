Ето кога ще се проведе бенефиса на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Един от най-обичаните български волейболисти - Теодор Салпаров, ще сложи край на кариерата си с бенефис под наслов „Една кариера - една легенда“ в столичната „Арена София“. Детайлите около събитието бяха съобщени днес от 43-годишния бивш състезател, включително и датата - 5 септември, четири дни преди началото на Европейското първенство по волейбол в София.

„Използвахме да е близо до Европейското първенство, за да може да се предаде щафетата. През толкова поколения, с които съм играл за 20 години, а това не са малко хора, даже със сигурност ще има обидени, защото няма как да поканя 32 души, с които съм играл. Трябва да избера едни 12 или 13, така че да предадем духа на тези млади момчета, които ни изненадаха с този сребърен медал. Със сигурност ще бъде от полза точно преди Европейското отново да се вдигне нашата нация на крака и да подкрепи тези момчета“, каза Салпаров на пресконференция в София.

Теодор Салпаров готви бенефис в “Арена София” през 2026 година

Специални гости на пресконференцията бяха първият треньор на Салпаров - Стефан Христов, старши треньорът на мъжкия отбор на ЦСКА Александър Попов, както и бившите национали Николай Иванов и Евгени Иванов.

В бенефиса ще има два отбора - един с български легенди и един със световни звезди. Организаторите заявиха, че в следващите месеци ще обявят повече детайли за волейболистите, които ще участват.

Попитан дали събитието ще наподобява бенефиса на Владимир Николов, Салпаров отговори:

„Този формат ще е коренно различен - нищо общо с това, което беше на Владо. Повече подробности ще изкарваме всяка седмица, или на всеки три дни. Ще има отбор на световните звезди срещу българските легенди, с които съм играл поколения наред. Така че всичко в детайли ще обясним с времето, защото има още много неща да изчистим по самата организация. Ще има такива звезди, които са били олимпийски и световни шампиони по няколко пъти.“

Теодор Салпаров разкри, че и настоящите национали, станали световни вицешампиони през миналото лято, също ще вземат участие в бенефиса, след като селекционерът Джанлоренцо Бленджини е дал съгласие това да се случи.

„Със сигурност ще ги видят (националите) - те ще бъдат част от изненадата. Имах разговор с Кико Бленджини преди 10 дни, когато беше в България, но нека пак остане изненада. През 2023-а играх с част от тези момчета, които станаха световни вицешампиони, така че и в тази насока им разговори“, обясни той.

„Ще има доста забавни игри с деца и техните родители. Искаме да се докоснат до тези световни звезди и да поиграят волейбол с тях извън залата. Ще имат възможността да записват видеа, които ще бъдат като изненада. Ще има много дейности като измерване на сервис - за обикновения фен, който иска да бъде професионалист, това ще бъде голяма емоция и тръпка“, добави Салпаров.

„Много хора от шоубизнеса ще се включат заради уважение към мен - сериозни изпълнители, много големи хора от други спортове, които прославят нашата държава по света. Затова казах, че искам всичко да става постепенно, да обявявам всичко с времето си. Радвам се просто, че на всеки, на когото съм звъннал, под една или друга форма откликва и казва „Ти заслужаваш този празник, това шоу. Разбира се, че ще те уважим“, каза още бившият волейболист.

Билетите за бенефиса вече са в продажба на платформите на „Евентим“ и на „Купи билети БГ“ на цени между 20 и 40 евро. Входът за деца до 7 г. е безплатен, а до 14 г. - с 50% отстъпка, като също така ще бъдат налични и семейни пакети. По желание на Теодор Салпаров, голяма част от приходите ще отидат за благотворителност.