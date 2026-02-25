Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. UFC Мексико ще се проведе по план въпреки размириците в Халиско

UFC Мексико ще се проведе по план въпреки размириците в Халиско

  • 25 фев 2026 | 11:04
  • 142
  • 0

Галавечерта на UFC в Мексико ще се състои по график въпреки плашещите размирици, свързани с картели в щата Халиско.

През изминалия уикенд в курортния град Пуерто Валярта, щата Халиско, избухнаха размирици след смъртта на наркобоса Немесио Рубен Осегера Сервантес, известен като „Ел Менчо“. След смъртта на Сервантес, членове на неговия картел „Халиско – Ню Дженерейшън“ са отвърнали с палежи на автомобили, блокиране на улици и предизвикване на хаос в няколко района, включително на международното летище в Гуадалахара, което е засегнало пътуванията на много туристи.

В събота UFC организира събитие в Мексико Сити, който се намира на около 540 километра източно от Халиско и Гуадалахара. Според информация на TMZ, официални лица от UFC са заявили, че галавечерта „към този момент ще се проведе по план“. Базираният в Мексико ММА репортер Родриго Дел Кампо Гонсалес съобщи същото в понеделник, като отбеляза, че източници са му казали, че „нищо не се е случило в или около Мексико Сити“ във връзка с дейността на картела, въпреки че властите „следят ситуацията“.

Още едно голямо име бе добавено към UFC Мексико
Още едно голямо име бе добавено към UFC Мексико

Гонсалес добави, че преместването на събитието от Мексико Сити в залата на UFC, Meta Apex в Лас Вегас, би било логистично трудно поради няколко от двубоите, в които участват латиноамерикански бойци, които вероятно биха се сблъскали с проблеми с работните визи. Основният двубой на UFC Мексико е между мексиканеца Брандън Морено и англичанина Лоунър Кавана.

Ветеран с 52 битки срещу местен фаворит на UFC Мексико Сити
Ветеран с 52 битки срещу местен фаворит на UFC Мексико Сити

Посолството на Мексико в САЩ излезе с изявление, в което обяви, че „ситуацията със сигурността вече е стабилизирана след целенасочени операции в Халиско“. Мерките за сигурност все още са в сила в определени райони, но „полетните операции са нормални“ и „международното летище в Пуерто Валярта е отворено отново за вътрешни полети“.

