UFC Мексико ще се проведе по план въпреки размириците в Халиско

Галавечерта на UFC в Мексико ще се състои по график въпреки плашещите размирици, свързани с картели в щата Халиско.

През изминалия уикенд в курортния град Пуерто Валярта, щата Халиско, избухнаха размирици след смъртта на наркобоса Немесио Рубен Осегера Сервантес, известен като „Ел Менчо“. След смъртта на Сервантес, членове на неговия картел „Халиско – Ню Дженерейшън“ са отвърнали с палежи на автомобили, блокиране на улици и предизвикване на хаос в няколко района, включително на международното летище в Гуадалахара, което е засегнало пътуванията на много туристи.

В събота UFC организира събитие в Мексико Сити, който се намира на около 540 километра източно от Халиско и Гуадалахара. Според информация на TMZ, официални лица от UFC са заявили, че галавечерта „към този момент ще се проведе по план“. Базираният в Мексико ММА репортер Родриго Дел Кампо Гонсалес съобщи същото в понеделник, като отбеляза, че източници са му казали, че „нищо не се е случило в или около Мексико Сити“ във връзка с дейността на картела, въпреки че властите „следят ситуацията“.

Гонсалес добави, че преместването на събитието от Мексико Сити в залата на UFC, Meta Apex в Лас Вегас, би било логистично трудно поради няколко от двубоите, в които участват латиноамерикански бойци, които вероятно биха се сблъскали с проблеми с работните визи. Основният двубой на UFC Мексико е между мексиканеца Брандън Морено и англичанина Лоунър Кавана.

Посолството на Мексико в САЩ излезе с изявление, в което обяви, че „ситуацията със сигурността вече е стабилизирана след целенасочени операции в Халиско“. Мерките за сигурност все още са в сила в определени райони, но „полетните операции са нормални“ и „международното летище в Пуерто Валярта е отворено отново за вътрешни полети“.