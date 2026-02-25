Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Футболистът на Левски - Евертон Бала, бе избран за най-добър играч на 21-ия кръг в efbet Лига в анкетата на „Пресклуб България“. При награждаването си той благодари на неговия треньо Хулио Веласкес, който го е направил по добър футболист, отличи съотборника си Хуан Переа за играч №1 в първенството, допълни, че бранителите на Лудогорец и Левски, а в заключение призова всички състезатели по света да не отказват оферти от България.

“Много съм щастлив, че отново съм тук. Нямам понятие около това как функционира анкетата, но благодаря на всички. Много съм щастлив.

Знам за голямата възможност, кято се открива пред нас, но не обичам да прибързвам. Ясно е, че имаме голям щанс за титлата, но предпочитам да останем здраво стъпили на земята и да сме скромни. Мислим за следващия мач, защото ще е труден. Да видим какво Господ е отредил за нас.

Любимата ми позиция е ляво крило. Нея предпочитам. Там съм играл през цялата си кариера до този момент. Така беше досега, но балгодаря на Господ, че се адаптирах да играя на доста други позиции", каза Бала по време на награждаването, след което балгодари на "синия" треньор Хулио Веласкес.

"Винаги съм бил отдаден човек и търся израстване в личен и професионален план - както на терена, така и извън него. Откакто съм при този треньор, промених начина си на мислене. Разбрах, че за да станеш голям играч, трябва да се откажеш от доста неща и да си отдаден. Научих от него, че трябва да си професионалист на и извън терена. Това личи все повече на терена. Много съм щастли от това мое развитие. Искам да му благодаря. Всички сме много щастливи с този треньор", допълни бразилската звезда на Левски.

"Добре е, когато клубът подписва с класни футнболисти. Нямам нищо против това. Напротив. Намирам го за здравословна конкуренция. Всички нови са за доброто на отбора и да подсилят състава", разясни Бала, който отличи своя съотборник Хуан Переа като един от най-добрите футболисти в първенството.

"Не мога да отлича някой, защото има доста добри футболисти в шампионата. Трудно е, признавам си, че ме хващате неподготвен. Бях споменал Переа преди да дойде тук, добър футболист е и е видно, но той вече е с нас. Може би не е точният отговор на вашия въпрос, но и преди да дойде в Левски, ми беше симпатичен", каза крилото на софиянци, който е категоричен, че за всички чуждестранни футболисти е добре да играят в българското първенство.

"Веднаги бих казал на всеки футболист да идва в България. Доста от хората не познават или нямат информацията, но е много добре за който и да е футболист да играе в първенството. Доста играчи направиха трансфери в по-силни първенства. Ако трябва да говоря, не мога да кажа, че съм имал добра кариера в Бразилия. Откакто съм част от Левски, не съм си представял, че мога да претърпя такова израстване. Влязох в "Transfermarkt". Всеки сезон и година футболът се развива в положителна посока. Различните отбори подписват с добри футболисти. Бих казал на всеки футболист “идвай!”. И след това бих добавил, че моят футболен живот започна, откакто дойдох в Левски. Оттук започна всичко сериозно за мен. Доста конкурентно първенство и млад футболист бих го посъветвал да дойде.

Срещу кой защитник ми е най-трудно? Има. Когато дойде битка с Лудогорец, се получават добри мачове. Играчи, които добре се защитават и играят с топката. Карат те да дадеш най-доброто от себе си. На пръв поглед изникват титулярите на Лудогорец в официалните мачове, но, като че ли, на тернировките срещу нашите защитници ми е най-трудно", отговори Бала на въпрос срещу кой защитник му е най-трудно.

"Двата мача, особено в последния срещу Лудогорец, играхме много силно. За голямо нещастие допуснахме колективна грешка, всички сбъркахме за гола. След това стана много трудно и трябваше да вложим доста сили да изравним или обърнем мача. Някой път в подобен род мачове, може би, ни липсва спокойствието пред гола. Може би. Но ние сме голям клуб и трябва да печелим срещу подобни отбори.

Лично аз съм имал този проблем в завършващата фаза и последното отиграване. Правя всичко както трябва и някой път прибързвам, не взимах най-правилното решение. Но доста подобрих нещата. В големите мачове трябва да подобрим спокойствието във финалния процес по взимане на решенията. Ако сте гледали последния мач, ще признаете, че Левски игра по-добре и заслужаваше да победи. Липсваше този детайл, който решава такива мачове", завърши Бала, коментирайки последната битка между Левски и Лудогорец за Купата, която завърши 1:0 в полза на разградчани.