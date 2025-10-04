Усман Нурмагомедов спечели реванша с Пол Хюз

Усман Нурмагомедов отново се оказа в тежка битка, но в крайна сметка си свърши работата, постигайки победа с единодушно съдийско решение над Пол Хюз в петрундова класика, която оглави събитието на PFL в Дубай в петък.

Отлична граплинг игра, съчетана с добре премерени удари, позволи на Нурмагомедов да наложи волята си, въпреки че Хюз също нанесе щети в двубоя. Хюз многократно се изправяше след събаряния, но Нурмагомедов беше безмилостен, като се възползваше максимално от позиционните си предимства, за да получи одобрението на съдиите.

Невероятно оспорваната битка в петте рунда доведе до това, че съдиите присъдиха победата на Нурмагомедов с резултати 50-45, 49-46 и 48-47. Имаше няколко озадачени погледа към съдийската карта с 50-45, но резултатът остава същият – Нурмагомедов печели и завоюва титлата на PFL в лека категория.

„Невероятно усещане“, каза Нурмагомедов за победата. „Пред баща ми спечелих този пояс, толкова съм щастлив. Искате да кажете, че и тази битка беше много оспорвана? Чувствах, че печеля всеки рунд, но беше труден мач срещу много корав опонент. Голямо уважение към теб, към твоя екип. Голямо уважение, братко.“

Победата прави резултата между Нурмагомедов и Хюз 2-0, но вероятно двамата ще се срещнат отново в бъдеще. И двата им двубоя се превърнаха в моментални класики за PFL, но в крайна сметка Нурмагомедов остана непобеден с още една категорична победа.

Въпреки че това не беше резултатът, който искаше, Хюз отдаде почит на Нурмагомедов за добре свършената работа.

„Ще се върна“, каза Хюз. „Повярвайте ми, ще се върна. Благодаря също на Усман и неговия екип, голямо уважение.“

С тази победа Нурмагомедов вече гледа към бъдещето, като победителят от турнира на PFL за 2025 г. Алфи Дейвис е следващият наред за шампионски двубой.

„Алфи Дейвис, по всяко време, навсякъде, чакам те“, извика Нурмагомедов. „Просто ми кажи.“

Пълен запис от битката можете да видите тук: