Паладино: Имаме трудна мисия, но ние вярваме в мечтата си

Треньорът на Аталанта Рафаеле Паладино остава оптимист за реванша срещу Борусия (Дортмунд) в плейофа на Шампионската лига. Тимът му загуби с 0:2 първата среща в Германия и той е наясно, че сега мисията пред бергамаските е трудна. Въпреки това в тима вярват мечтата си и в продължаването си напред.

„Със сигурност мисията е трудна, знаем го, но трябва да дадем най-доброто от себе си. Ще бъде тежко, но ще опитаме с всички сили, с голям ентусиазъм и осъзнавайки възможностите си. Трябва да играем качествено, с нашия стил на футбол и да вярваме в себе си. Искам да видя как натискаме от първата до последната минута“, заяви Паладино.

„Имаме толкова много ентусиазъм и позитивна енергия – неща, от които ще се нуждаем утре. Мачът с Наполи беше победа с обрат, така че трябва да се поучим и от това. Сблъсъкът е отворен. Пасив от 2:0 е труден за преодоляване, но с 90, а може би и повече минути, можем да опитаме да създадем проблеми на отбор със силни индивидуалности, свикнал да играе на това ниво.Трябва да сме концентрирани, нащрек и остри през целия мач, както и да се възползваме максимално от факта, че зад нас ще има 20 000 фенове“, добави той.

Аталанта е постигал големи успехи в Европа под ръководството на Джан Пиеро Гасперини, но това е нов турнир за Паладино, който пое отбора от Иван Юрич в средата на ноември.

„Изправяме се срещу всеки съперник с правилния дух. Трябва да се насладим на този мач, тъй като е много важен и е част от един завладяващ турнир. Искаме да продължим да играем в Европа, а участието в тези елиминационни двубои е ценен опит. Мечта е да стигнем до осминафиналите, но мечтите могат да се сбъднат, така че трябва да дадем всичко от себе си.“

Треньорът на Аталанта: Както те ни вкараха два гола у дома, така и ние можем да го направим на наш терен

Шарл Де Кетеларе и Джакомо Распадори остават извън състава, но добрата новина за Аталанта е завръщането на халфа Едерсон, който получи почивка срещу Наполи заради леко неразположение.

„Връщаме важен играч, ще видим. Толкова много футболисти са гладни за игра, затрудниха ме днес със силна тренировка. Тези, които влязат от пейката, ще бъдат също толкова важни. Мачът ще продължи 100 минути и трябва да ги изиграем по най-добрия възможен начин“, каза още специалистът.

На въпрос дали ще възнагради отбора със специална вечеря, ако Аталанта успее да обърне пасива от 0:2, Паладино отговори с усмивка: „Не съм мислил за това, но ако се случи, може би ще направим нещо повече от вечеря! Момчетата винаги дават всичко от себе си и знаят, че когато заслужават награди, аз им ги давам.“

Аталанта умее да поднася изненади в Европа, след като тимът постигна знаменита победа над Ливърпул на „Анфийлд“.

„Надяваме се тази мечта да се сбъдне. Знаем, че не е лесно да се преодолее пасив от 0:2 срещу толкова силен отбор, но виждам толкова много позитивна енергия. Аз вярвам, момчетата вярват, феновете вярват, така че се нуждаем от огнена атмосфера на нашия стадион. Нямаме търпение да излезем на терена“, завърши Паладино.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages