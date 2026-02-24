Куриоз в Турция: вратар уцели чайка с топката, а негов съотборник я съживи

До изключително любопитна ситуация се стигна по време на финалния плейоф между Мевланакапъ Гюзелхисарспор и Истанбул Юрдум Спор от първата аматьорска дивизия на Истанбул.

В 22-рата минута на двубоя вратарят на гостите Мухамет Уянък изрита топката напред, но по време на нейния полет тя удари прелитаща чайка, която веднага се свлече на футболния терен. За щастие, капитанът на тима Гани Чатан успя да окаже кардио-пулмонарна първа помощ, с която да съживи птицата, след което я предаде на медицинския екип на срещата. Видеото от тази ситуация пък придоби огромна популярност в социалните мрежи.

“Бях шокиран в този момент и се почувствах зле. Бях много разстроен и това силно ми се отрази. Все пак става въпрос за живо същество”, призна Уянък пред Анадолската агенция, след което продължи: “В този момент Чатан, воден от закрилническия си инстинкт, предприе първа помощ, за да спаси живота на птицата. Той приложи първата помощ и я съживи. След това ѝ дадоха вода и я върнаха в съзнание. Това ни направи щастливи. Това беше прекрасен пример за човечност. След мача чайката се възстанови, но ни казаха, че тя има проблем с крилата си. Не знам къде е чайката сега. Разбира се, ако разбера къде е, бих я посетил”.

Героят Чатан пък обясни как е успял да съживи птицата. “Видях как нещо се търкаля по земята и разбрах, че е чайка. Аз първи дотичах до нея. Първото нещо, което ми дойде наум, беше да ѝ окажа първа помощ. Тъй като веднага изпъна краката си нагоре, тя не можеше да диша. Беше припаднала, така че опитах късмета си. Очите на чайката започнаха да се мърдат, така че продължих. След това тя се посъвзе още малко, така че ѝ дадохме вода. Наблизо имаше лекарски екип, така че им я занесох със собствените си ръце. Чух, че вече е на крака, но и че има проблем с крилата. Предприех първата помощ като рефлекс, преди това не съм имал обучение по тази тема. Изпуснахме титлата, но е прекрасно, че успях да помогна за спасяването на живот. Това беше по-важно от титлата”, разказа той.