Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Куриоз в Турция: вратар уцели чайка с топката, а негов съотборник я съживи

Куриоз в Турция: вратар уцели чайка с топката, а негов съотборник я съживи

  • 24 фев 2026 | 21:05
  • 341
  • 0
Куриоз в Турция: вратар уцели чайка с топката, а негов съотборник я съживи

До изключително любопитна ситуация се стигна по време на финалния плейоф между Мевланакапъ Гюзелхисарспор и Истанбул Юрдум Спор от първата аматьорска дивизия на Истанбул.

В 22-рата минута на двубоя вратарят на гостите Мухамет Уянък изрита топката напред, но по време на нейния полет тя удари прелитаща чайка, която веднага се свлече на футболния терен. За щастие, капитанът на тима Гани Чатан успя да окаже кардио-пулмонарна първа помощ, с която да съживи птицата, след което я предаде на медицинския екип на срещата. Видеото от тази ситуация пък придоби огромна популярност в социалните мрежи.

“Бях шокиран в този момент и се почувствах зле. Бях много разстроен и това силно ми се отрази. Все пак става въпрос за живо същество”, призна Уянък пред Анадолската агенция, след което продължи: “В този момент Чатан, воден от закрилническия си инстинкт, предприе първа помощ, за да спаси живота на птицата. Той приложи първата помощ и я съживи. След това ѝ дадоха вода и я върнаха в съзнание. Това ни направи щастливи. Това беше прекрасен пример за човечност. След мача чайката се възстанови, но ни казаха, че тя има проблем с крилата си. Не знам къде е чайката сега. Разбира се, ако разбера къде е, бих я посетил”.

Героят Чатан пък обясни как е успял да съживи птицата. “Видях как нещо се търкаля по земята и разбрах, че е чайка. Аз първи дотичах до нея. Първото нещо, което ми дойде наум, беше да ѝ окажа първа помощ. Тъй като веднага изпъна краката си нагоре, тя не можеше да диша. Беше припаднала, така че опитах късмета си. Очите на чайката започнаха да се мърдат, така че продължих. След това тя се посъвзе още малко, така че ѝ дадохме вода. Наблизо имаше лекарски екип, така че им я занесох със собствените си ръце. Чух, че вече е на крака, но и че има проблем с крилата. Предприех първата помощ като рефлекс, преди това не съм имал обучение по тази тема. Изпуснахме титлата, но е прекрасно, че успях да помогна за спасяването на живот. Това беше по-важно от титлата”, разказа той.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Изненада: Престиани и Моуриньо пристигнаха с Бенфика в Мадрид

Изненада: Престиани и Моуриньо пристигнаха с Бенфика в Мадрид

  • 24 фев 2026 | 15:36
  • 1548
  • 3
Арбелоа: Мислим само за мача и победата, Винисиус е много мотивиран

Арбелоа: Мислим само за мача и победата, Винисиус е много мотивиран

  • 24 фев 2026 | 15:27
  • 4319
  • 7
Куртоа: Вярвам 100% на Вини

Куртоа: Вярвам 100% на Вини

  • 24 фев 2026 | 15:19
  • 3450
  • 3
Треньорът на Лион: Какво почувствах, когато Инфантино връчи на Тръмп наградата за мир на ФИФА? Срам

Треньорът на Лион: Какво почувствах, когато Инфантино връчи на Тръмп наградата за мир на ФИФА? Срам

  • 24 фев 2026 | 15:15
  • 1783
  • 6
Фонт за Лапорта: С всеки ден все повече заприличва на Тръмп, търси си въображаеми врагове

Фонт за Лапорта: С всеки ден все повече заприличва на Тръмп, търси си въображаеми врагове

  • 24 фев 2026 | 14:45
  • 808
  • 1
Хакими ще бъде съден за изнасилване

Хакими ще бъде съден за изнасилване

  • 24 фев 2026 | 14:34
  • 7759
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

  • 24 фев 2026 | 20:26
  • 14945
  • 60
Трансферният прозорец в България затваря днес - Лудогорец взе звездата на Берое

Трансферният прозорец в България затваря днес - Лудогорец взе звездата на Берое

  • 24 фев 2026 | 20:29
  • 63783
  • 82
Хеттрик на Сьорлот в ранния реванш в Шампионската лига, следете тук

Хеттрик на Сьорлот в ранния реванш в Шампионската лига, следете тук

  • 24 фев 2026 | 19:41
  • 32065
  • 6
Съставите на Интер и Бодьо/Глимт: Киву със само две промени

Съставите на Интер и Бодьо/Глимт: Киву със само две промени

  • 24 фев 2026 | 20:46
  • 866
  • 2
Янтра прегази Етър в Габрово

Янтра прегази Етър в Габрово

  • 24 фев 2026 | 19:22
  • 12849
  • 11
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 15762
  • 21