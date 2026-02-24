Тихомир Иванов изравни личния си рекорд през сезона

Балканският шампион в зала от преди три дни Тихомир Иванов изравни личния си рекорд за сезона в скока на височина, след като преодоля 2.22 метра на специалното състезание за тази дисциплина в Банска Бистрица (Словакия) днес. Двукратният олимпийски финалист започна добре с преодоляване от първи опит на 2.17 м, но на следващата си височина от 2.22 м се справи в третия си опит.

На следващата си височина от 2.26 м плевенчанинът не успя да преодолее летвата и в трите си опита и така завърши 11-ти в класирането заради повечето си грешни на 2.22 м.

През уикенда Иванов ще участва и на Националния шампионат в зала “Фестивална”.