Тихомир Иванов изравни личния си рекорд през сезона

  • 24 фев 2026 | 21:50
  • 1167
  • 0

Балканският шампион в зала от преди три дни Тихомир Иванов изравни личния си рекорд за сезона в скока на височина, след като преодоля 2.22 метра на специалното състезание за тази дисциплина в Банска Бистрица (Словакия) днес. Двукратният олимпийски финалист започна добре с преодоляване от първи опит на 2.17 м, но на следващата си височина от 2.22 м се справи в третия си опит.

Топич преодоля 2.00 м за първи път в кариерата си за победа в Банска Бистрица
Топич преодоля 2.00 м за първи път в кариерата си за победа в Банска Бистрица

На следващата си височина от 2.26 м плевенчанинът не успя да преодолее летвата и в трите си опита и така завърши 11-ти в класирането заради повечето си грешни на 2.22 м.

Ангелина Топич се изравни с три българки в световната ранглиста за всички времена
Ангелина Топич се изравни с три българки в световната ранглиста за всички времена

През уикенда Иванов ще участва и на Националния шампионат в зала “Фестивална”.

